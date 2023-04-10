CHP İl Başkanlığı önünde ateş açmışlardı, ifadeleri ortaya çıktı

CHP İl Binası yakınlarında havaya ateş edildiği olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, TEM otoyolunda araçla seyir halindeyken, sağ ön koltukta oturan arkadaşları Emre D.’nin sosyal medyada paylaşmak için 7-8 el havaya ateş ettiğini söylediği öğrenildi. Şüphelilerin toplam 107 suç kaydı olması dikkat çekti.

Habip ATAM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sarıyer'deki CHP il binası yakınlarında 6 Nisan'da sabaha karşı silah sesleri duyulması paniğe sebep olmuştu. Binanın korumasında görevli nöbetçi polisin bilgi vermesi üzerine, ekipler bölgeye sevk edilmişti. Yapılan araştırmalarda, TEM otoyolunda seyir halindeki bir otomobilden 6-7 el ateş edildiği anlaşılmıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede 2 mermi kovanı bulunmuştu.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyadan duyurduğu olayın ardından polis ekipleri tarafından söz konusu otomobil tespit edildi. Silahın ateşlendiği araçta 5 şüpheli olduğu belirlendi. O şüphelilerden 4'ü önceki gün Esenyurt'ta gözaltına alındı. Arif P. (26), Berkan I. (22), Ferhat E.(23) ve Anıl I.(20) emniyetteki ilk ifadelerinde, araç içerisinde ateş eden kişinin, polisin adresinde ulaşamadığı Emre D. olduğunu söyledikleri öğrenildi.

HAVAYA ATEŞ AÇIP SOSYAL MEDYADA YAYINLADIK

Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülen şüpheliler Gasp Büro Amirliğinde sorgulandı. İfadelerinde “Birlikte gezintiye çıktık. Beşiktaş'ta tatlı yedik daha sonra, Sultangazi'ye gitmek otomobile bindik. Emre, sağ ön koltukta oturuyordu. Silahla havaya ateş edelim canlı yayınlayalım dedik. Sosyal medyadan canlı yayın açtık. Emre silahını alarak havaya doğru ateş etti. Ardından evimize gittik. Polis gözaltına alınca neler olduğunu öğrendik” dedikleri öğrenildi.

107 SUÇ KAYDI

Silahla havaya ateş ettiği öne sürülen firari şüpheli Emre D.'nin 51 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette polisin sorguladığı diğer şüphelilerden, Arif P.'nin 26, Ferhat E.'nin 16, Berkan I.'nın ise 13 suç kaydı bulunuyor. Anıl D.'nin ise suç kaydı bulunmuyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kamera kayıtları ve verdikleri bilgiler doğrultusunda haklarında, “Genel güvenliği tehlikeye sokmak” ve “Silah kanununa muhalefet” suçlarından işlem yapılan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde silah sesleri

İlginizi Çekebilir CHP İstanbul İl Başkanlığı önündeki silah sesleriyle ilgili 4 gözaltı