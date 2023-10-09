CHP yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi sona erdi. CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı belli oldu.
CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.
Kongrede genel merkezin desteklediği aday eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile değişimcilerin adayı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, il başkanlığı için yarıştı.
Kongrede 655 delege oy kullandı ve yeni CHP İstanbul İl Başkanı ile 196 kurultay delegesini seçti.
Yeni CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik oldu.