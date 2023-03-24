CHP’li Bakırlıoğlu: Yoksullaşarak yaşlanıyoruz

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye’de son beş yılda yaşlı nüfusun yüzde 24 oranında artığını ifade ederek, "Açlık sınırının altında maaş alan yaşlıların yaşadığı Türkiye’yi bekleyen en önemli sorun, yoksullaşarak yaşlanıyor olması” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu Türkiye'de, açlık sınırının altında maaş alan ve yoksullaşan yaşlı kesimin her geçen gün arttığını söyledi.

“YAŞLI NÜFUS SON BEŞ YILDA ARTTI”

Açıklamasında Dünya Sağlık Örgütü'nün 65 yaş ve üstü her insanı yaşlı olarak kabul ettiğinin altını çizen Bakırlıoğlu, Türkiye'nin nüfusunun yüzde 10'unu yaşlıların oluşturması nedeniyle Birleşmiş Milletler içerisindeki ülkeler arasında ‘Yaşlı Toplum' kategorisinde yer aldığını ifade etti. Bakırlıoğlu şunları söyledi:

“Ülkemiz nüfusunun yüzde 10'unu yaşlılar oluşturmakta. Ülkemizde son beş yılda 65 yaş ve üstü nüfus yüzde 24 artarak 2021 yılında 8 milyonu geçmiştir. Türkiye'de nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2030 yılında yüzde 12,9, 2040 yılında yüzde 16,3 olacağı öngörülmektedir.

Üyesi bulunduğum komisyon raporunda yaşlıların sorunlarını sadece ekonomik ve sağlık sorunları ile sınırlamanın doğru bir yaklaşım olmayacağını dile getirmiştik.

Yaşlıların karşılaştığı sorunlar diğer insanların yaşamının içindeki bütün sorunlarla birlikte ayrıca yaşlılıktan kaynaklı sorunları da yaşamaktadırlar. Komisyonda görüldü ki siyasi iktidarın yaşlıların sorunlarının çözümüne yönelik bir politikası yok.”

“TÜRKİYE'Yİ BEKLEYEN EN ÖNEMLİ SORUN YOKSULLAŞARAK YAŞLANMASI”

Türkiye’nin toplumsal yaşlanma ile karşı karşıya olduğunu belirten Bakırlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye belirttiğimiz gibi hızla yaşlanmaktadır. Öyle ki Fransa'da yaşlı nüfus oranının yüzde 10'dan yüzde 20'ye ulaşması 150 yıl sürmüş iken, ülkemizde bu süre sadece 30 yılda tamamlanacaktır. Ülkemiz toplumsal yaşlanma ile karşı karşıyadır.

Doç. Dr. Özgür Arun'a göre ‘toplumsal yaşlanma' sorun değil fakat yoksullaşarak, refah düzeyi artmadan yaşlanma, bir sorundur.

Günümüzde, gelişmiş ülkelerin birçoğu, yaşlı toplum halindedir. Japonya dünyanın en yaşlı toplumu ve aynı zamanda en gelişmiş ülkelerinden birisidir. O halde bu yüzyılda Türkiye'yi bekleyen en önemli sorun, yoksullaşarak yaşlanıyor olmamızdır.”

“EMEKLİLERİMİZ FAKİR”

Türkiye'deki yaşlıların açlık sınırının altında maaş aldığını ifade eden CHP'li Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Sayısı 4,2 milyonu aşan yaşlı yurttaşımız, açlık sınırının 9 bin 425 TL olduğu ülkemizde 5 bin 500 lira gelir ile hayatını idame ettirmek zorundadır. Ölüm aylığı alan 2 milyon yaşlımız ise bu gelirin de çok altında bir ücret ile hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır. Ayrıca hiç bir sosyal güvencesi olmayan yaklaşık 1 milyon 65 yaş üstü yurttaşımıza verilen yaşlı aylığı ise 2 bin 610 TL'dir.

Bunun anlamı günde 87 lira veya 4,5 dolar ile geçimini sağlamaya çalışmaktır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) Eylül 2021 tarihinde açıkladığı Sosyal Güvenlik Raporu'na göre Türkiye'deki emeklilerimiz ‘fakir' statüsündedir. ILO, yoksulluk sınırı ile ortalama emekli maaşını kıyaslayarak hesap yapmaktadır.

Yapılan çalışmada Türkiye'de bu oran yüzde 21,72'dir ve seçili ülkeler ile kıyaslandığında ülkemizdeki emekli yoksulluğu gözler önüne serilmiş olmaktadır. 2023 yılı ocak ayında emekli maaşlarına yapılan yüzde 30'luk zamla beraber en düşük emekli maaşı 5500 TL'ye çıktı. Seyyanen yapılan bu zam ile birlikte tüm ücretlerin asgarileşmesi gibi tüm emekli maaşlarının da asgarileşmiş olduğunu görmekteyiz.”

“YAŞLILARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

CHP'li Bakırlıoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“CHP olarak yaşlıların sorunlarını tespit amacıyla ‘Yaşlılara Yönelik Sosyal Politikalar Çalıştayı' yaptık. Politikalarımızı belirledik ve çözüm önerililerimizi sıraladık. Türkiye yoksullaşarak hızla yaşlanan bir ülke. Bu bağlamda Türkiye'nin esas sorunu, yoksullaşarak yaşlanması.

Maalesef insanca yaşlanma ve insanca emeklilik hedeflerinden çok uzaktayız. Milyonlarca emekli yurttaşımız asgari ücretin altında maaşlar almaktadır. Tam rakamı bilmiyoruz. Çünkü SGK bu bilgiyi açıklamaktan kaçınıyor. CHP olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete sabitleyeceğiz.”