CHP’li Barut: Halkımızı Simit-peynir bile alamaz hale getirdiniz

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, insanların ekonomik krizin pençesinde can çekiştiğini belirterek "İşsizlik rekor kırıyor, halkımızı simit-peynir alamaz hale getirdiniz" dedi.

Mehmet SERBES

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alarak AKP’nin ekonomi politikalarını eleştiren CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Halkımız AKP’nin neden olduğu ekonomik yangının içinde can çekişiyor. Yoksulluk, açlık, sefalet diz boyu. Bu topraklarda yoksulun ekmeği bile 5 lira. Bir simit, bir peynir alamaz hale getirdiler insanlarımızı. İktidarın pembe boyacısı işsiz sayısını 3 milyon 576 bin kişi olarak açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 10.2 seviyesinde. Biliyoruz ki bu aldatmacalı rakamlar gerçeği gizleyemez” diye konuştu.

“ASGARİ ÜCRET ORANINDA ARTTIRILMALI”

Halkın alım gücünün düştüğünü, fahiş zamların sürdüğünü belirten Barut, “Emeklimize en düşük maaşı 5500 lira olarak lütuf gibi sunanlar, yaşanan kara tablonun sorumlusudur. Bu kara düzen bitsin artık. Bütün ücretler en az asgari ücret oranında artırılmalıdır, en düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine getirilmelidir. Halkın alım gücü sürekli düşerken, işsizlik rekorları kırılırken seyretmeyin bu dramı daha fazla. Çare bulun, adım atın, çözüm üretin” dedi.