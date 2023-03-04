CHP’li Becerikli: Depremzedeler 26 gündür kaderine terk edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Bingöl’de evleri hasar gören depremzede vatandaşların yeni bir deprem olma korkusuyla evlerine giremediklerini belirten Bingöl CHP meclis üyesi Burhan Becerikli, "Depremzede vatandaşlarımıza depremin ilk gününden beri hiçbir yardım eli uzatılmamıştır vatandaşlarımız 26 gündür kaderine terkedilmiştir" dedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Türkiye’yi sarsan 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Bingöl'ün Kiğı ilçesinde birçok ev hasar gördü. Bölgede büyük depremlerin olması korkusuyla birçok vatandaşın evlerinde kalamadığını belirten CHP'li meclis üyesi Burhan Becerikli, yetkililerin depremzedeleri yalnız bıraktığını ileri sürdü.

“BÖLGEMİZDE DEPREMLER OLMAYA DEVAM EDİYOR”



Depremlerden Bingöl'ün birçok bölgesinin olumsuz etkilediğini belirten Becerikli, “6 Şubat’ta yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetli sarsıntısını Bingöl/Kiğı ilçe ve köyleri olarak yaşadık. İlçemizde ve köylerimizde hasarlı birçok ev var. Özellikle evleri hasar görmüş vatandaşlarımız hem yaşanılan büyük deprem hem de olası bir Bingöl depreminden korktukları için evlerine giremeyip kış şartları nedeniyle soğukta dışarıda kalmaktadır. Bölgemizde halen 4'ün üzerinde depremler olmaya devam etmektedir. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza depremin ilk gününden beri hiçbir yardım eli uzatılmamıştır” dedi.

İlçede 100’ün üzerinde evin ağır hasar almasına rağmen ne konteyner ne de bir çadır gönderildiğini beliren Becerikli, “Depremzede vatandaşlarımız 26 gündür kaderine terk edilmiştir. Başta Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve AFAD olmak üzere diğer birimlerimizde bu yaşadığımız olaylara sessiz kalmamalı insanlarımızı soğuğa ve ölüme terk etmemelidir. Bir an önce Kiğı ilçe ve köylerine yardım destek ekipleri gönderilmelidir” ifadelerini kullandı.