CHP’li Karabıyık: Çocuklar erken yaşta yoksulluk döngüsüne giriyor

CHP Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası’na göre, Türkiye’de 84.3 milyon nüfusun 14.8 milyonu yeterli gıda tüketemiyor ve her ay on binlerce vatandaşımız bu listeye ekleniyor. Çocuklar da erken yaşta bu yoksulluk döngüsüne giriyor" dedi.

Halil ATAŞ

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CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yaptığı basın açıklamasıyla derinleşen ekonomik kriz ve enflasyon nedeniyle beslenemeyen çocuklar gerçeğini gündeme getirdi.

“ÇOCUKLAR ERKEN YAŞTA BU YOKSULLUK DÖNGÜSÜNE GİRİYOR”

Türkiye’de derinleşen ekonomik krizi değerlendiren Karabıyık, bu nedenle de çocukların erken yaşta yoksulluk döngüsüne girdiğini belirterek şunları kaydetti;

“TÜRK-İŞ tarafından paylaşılan Açlık ve Yoksulluk Sınırı Aralık 2022 araştırmasına göre, açlık sınırı 8 bin 130 lira, yoksulluk sınırı ise 26 bin 481 lira. Yani, milyonlarca vatandaşımız açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Asgari ücretin 8 bin 500 TL'ye çıkarılması “müjdesinin” ardından raflarda görülen artış ise, milyonlarca asgari ücretliyi, emekçiyi, emekliyi açlık sınırının altında bir hayata mahkum ediyor.

Bu tablo, nüfusumuzun neredeyse yarısının açlıkla mücadele ettiğini gösteriyor. Yaşadığımız kriz ortamında, önü alınmayan enflasyon ve haneleri saran ağır yoksulluk nedeniyle, çocuklar da erken yaşta bu yoksulluk döngüsüne giriyor.

Öğrencilerin eğitim giderleri, yüksek enflasyon nedeniyle çok yükseldi. Aileler, çocukların eğitim giderlerini karşılamakta zorlanırken, tam gün eğitim-öğretim yapılan devlet okullarında öğle yemeği verilmediği için, çocuklarına okul kantininden yemek alabilecekleri bir harçlık vermek ya da evden bir beslenme çantası hazırlamak, halihazırda açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca aile için mümkün olmuyor.

Milyonlarca dar gelirli aile, çocuklarına evde de sağlıklı beslenme imkanı sağlayamıyor. Okullarda ücretsiz olarak bir öğün yemek ve su verilmesi ihtiyacını ve önemini burada bir kez daha vurgulamak istiyorum.”

“ÖĞRENCİLERİN YARISI KANTİNDEN YİYECEK ALAMIYOR!”

Eğitim-Sen Antalya Şubesi tarafından 2023 Ocak ayının ilk haftasında Antalya'nın farklı merkez ilçelerinde, 52 okulun kantininde yapılan anket sonuçların, öğrencilerin okulda besine erişimi ile ilgili gerçekleri gösterdiğini dile getiren Karabıyık, şöyle devam etti;

“Bu ankete göre öğrencilerin yüzde 52'si kantinden yiyecek alamıyor! Kantinden yiyecek alamayan öğrencilerimizin çoğu, evden de yiyecek getiremiyor; yani sağlıklı ve düzenli beslenme ile zihinsel ve bedensel gelişimlerinin önemli oranda tamamlandığı yaşlarda olan öğrencilerimiz günü yemek yemeden tamamlıyor.

Yiyecek alıp da yanında içecek alamayanların oranı ise yüzde 74. Kantin fiyatlarının geçtiğimiz yıla göre yüzde 100'den fazla arttığı da ankete yansıyan bir diğer bulgu. Ayrıca, daha ucuz olduğu için okul dışından sağlıksız yiyecekleri satın alan öğrencilerin sayısının da arttığı, bu anket ile tespit edildi.

Geçtiğimiz yıl bir kantinde 83 tost satılırken bu yıl 51 tost satıldığı, geçtiğimiz yıl 91 simit satılırken bu yıl 59 simit satıldığı, geçtiğimiz yıl 37 öğrenci kantine borç yazdırıyorken, bu yıl bu sayının 55'e yükseldiği sonuçları ankete yansıdı.”

“3 MİLYON ÇOCUK, KRONİK YETERSİZ BESLENME YAŞIYOR”

Birleşmiş Milletler’in Dünya Gıda Programı tarafından hazırlanan ve Haziran ayında güncellenen Dünya Yoksulluk Haritası'na göre, Türkiye'de 84.3 milyon nüfusun 14.8 milyonu yeterli gıda tüketemediğini ve her ay on binlerce vatandaşın bu listeye eklendiğine dikkat çeken Karabıyık, “Türkiye'de 5 yaş altı çocukların yüzde 1.7'si yani yaklaşık 1 milyona yakın çocuk akut yetersiz beslenme yaşıyor; yani, çocuklar ihtiyaç duydukları besinleri alamadığı için gelişemiyor. Çünkü uzmanlara göre, çocuklarımız yeni dokuların yapımı için gereken iyi kalitede protein, vitamin ve mineralleri alamıyor. Yaklaşık 3 milyon çocuk ise kronik yetersiz beslenme yaşıyor” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 13,2'Sİ OLMASI GEREKEN KİLONUN ALTINDA”

Çocukların sağlığı ile ilgili aile hekimleri tarafından yapılan bir araştırma ise, yoksulluğun çocukların sağlığı üzerindeki etkisini kanıtlar nitelikte olduğunu belirten Karabıyık, “1049 çocuk ile yapılan bir araştırmaya göre, çocukların dörtte biri çok düşük kilolu. Hekimlerin çalışmasına göre, lise öğrencilerinin yüzde 13,2'si beslenme eksikliği nedeniyle olması gereken kilonun altında. Bu oran ilkokulda yüzde 14,9'a, ortaokulda ise yüzde 19,8'e yükseliyor” dedi.

“ÇOCUKLAR KANSIZLIKLA MÜCADELE EDİYOR”

Karabıyık, “Çocuklarda kansızlık görülme sıklığı ise ilkokula gidenlerde yüzde 87, ortaokula gidenlerde yüzde 74,2, liseye gidenlerde ise yüzde 64,2. Aynı çalışmanın sonuçlarına göre, ülkede kız çocuklarının yüzde 85,2'si, erkek çocuklarının ise yüzde 68,6'sı kansızlıkla mücadele ediyor. Yani beslenme yetersizliği önemli sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor; aynı zamanda çocukların öğrenme ve başarısı üzerinde de olumsuz etki yaratıyor” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIMIZ YOKSULLUK NEDENİYLE SAĞLIKLARINI YİTİRİYOR”

Çocukların ailelerinin itildiği yoksulluk nedeniyle sağlıklarını yitirdiğini kaydeden Karabıyık, sözlerini şöyle noktaladı;

“Ülkemizde yoksul fertlerin yaklaşık yüzde 45'ini çocuklar oluşturuyor ve ne yazık ki Türkiye’de çalışan çocukların, çalışma nedenlerinin başında yoksulluk geliyor. Bugün Türkiye'de neredeyse 250 bin çocuk, istihdamda olduğu için eğitimine devam edemiyor.”