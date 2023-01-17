CHP’li Öztunç’tan Bakan Kurum’a ‘TOKİ’ soruları

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a TOKİ’den şehit ailelerine yüzde 10 kurasız konut verilip verilmediğini sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Öztunç, TBMM Başkanlığı'na Bakan Kurum tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde, iktidar mensuplarının sıkça TOKİ konutlarından şehit ailelerine yüzde 10 oranında kurasız tahsis yapılacağının dile getirildiğini belirterek şunların yanıtlanmasını istedi:

*İktidar yetkilileri, TOKİ'nin şehit ailelerine yüzde 10 kontenjan ile (başvurunun yüzde 10'u) kurasız direk konut verildiğini sıklıkla dile getirmektedirler. Bu söylem doğru mudur?

*TOKİ protokolle belediyelere kendi taşınmazlarından Türkiye'nin neresinden, ne kadar bedelle ve hangi yöntemle taşınmaz vermiştir? Taşınmaz verdiği belediyeler hangileridir?

*TOKİ, 2002 yılından bugüne kadar talep örgütlenmesi modeli ile belediyelere ne kadar konut yapılmıştır?

*TOKİ şirketi olan Emlak Yönetim A.Ş kanalı ile TOKİ'de asli olarak çalışmak üzere (mimar, mühendis) kaç kişi işe alınmıştır? Bu alımların sınavsız ve KPSS şartı olmaksızın yapıldığı doğru mudur?