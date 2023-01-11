CHP’li Şevkin: Gazetecilere aba altından sopa gösteriliyor

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde TBMM’de yaptığı konuşmada Türkiye’deki basın özgürlüğünün içler acısı haline dikkat çekti

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CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yaptığı konuşmada basın üzerindeki sansür ve oto sansür nedeniyle bu önemli günün anlamını yitirdiğini vurguladı.

Türkiye'nin basın özgürlüğü endeksinde sınıfta kaldığına dikkat çeken Dr. Şevkin, ulusal ve yerel basın üzerindeki baskıcı politikalar, haksız ceza ve uygulamalar, dezenformasyon adı altında medya dünyasına aba altından sopa gösteren yasa nedeniyle gazeteler, televizyonlar, dergiler ve internet haber sitelerinin kapılarına bir bir kilit vurmaya başladığını vurguladı.

“TARAFSIZ MEDYA YEK EKMEĞE MUHTAÇ HALE GETİRİLDİ”

Yandaş medyanın bal-börekle beslendiğini, objektif ve onurlu gazetecilerin yek ekmeğe muhtaç hale getirildiğini dile getiren Dr. Şevkin, “Yandaş medya, devletin tüm kurumlarından olabildiğince yararlanırken objektif ve onurlu gazetecilik yapmaya çalışan medya mensupları yek ekmeğe muhtaç hale getirildi” diye konuştu.

“GAZETECİLER GÜNÜ YOK EDİLDİ”

Cezaevlerinde 60'tan fazla gazeteci/basın çalışanı bulunduğunu ifade eden Dr. Şevkin, şunları söyledi:

“Haber takibi yapan gazeteciler gözaltına alınıyor, dövülüyor, tutuklanıyor, ev hapsine maruz kalıyor, yaralanıyor ya da tehdit ediliyor. Yüzlerce basın çalışanı mahkeme kapılarında adalet arıyor. 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'nde 180 ülke içerisinde 149. sırada yer alan Türkiye'de AKP ve tek adam rejimi çalışan gazeteciler gününü de yok etti. Basını sermayenin kontrolü altına almaya çalışanların, düşünceye, ifade özgürlüğüne, haber alma hakkına pranga vuranların hesabını halkımız elbet sandıkta kesecek. Yaşasın onurlu gazeteciler!”