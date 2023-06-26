Çivi bile çakılamayan tarım arazisine kişiye özel imar

MHP’li Silivri Belediyesi, alt ölçekli planları olmadığı için çivi bile çakılamayan, tarımsal alanda kalan 144 bin metrekarelik parsele ayrıcalıklı imar planı yaparak villa inşaatlarının önünü açtı. Tapusu 6 ay önce el değiştiren araziye, Arap sermayesi tarafından lüks site inşa edileceği iddia ediliyor.

Özlem GÜVEMLİ

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Silivri Çanta'da tarla niteliğindeki 144 bin 359 metrekarelik parsele özel imar planı hazırlandı. Parsel, 2004 tarihli üst ölçekli planda “kırsal karakterli konut gelişme alanı” olarak belirlenmişti. Bu parseli de kapsayan bölgenin alt ölçekli 1000'lik uygulama imar planı ise bugüne dek hazırlanmamıştı.

Bir bölgenin 1000'lik uygulama imar planı olmadan inşaat yapılamıyor. Silivri Belediye Meclisi'nin haziran ayı oturumlarında sadece bu parsel için 1000'lik imar planı teklifi hazırlanarak oya sunuldu.

Plan teklifi ile “tarla” niteliğindeki parsele ayrık yapı nizamında 2 katlı konutlar yani villalar yapılmasının önü açıldı. Parselin yarısından fazlası yani 91 bin 272 metrekaresi konut, 20 bin metrekaresi park, 3 bin 500 metrekaresi belediye hizmet alanı, geri kalanı da yol olarak planlandı.

“PARSEL 6 AY ÖNCE EL DEĞİŞTİRMİŞ”

Plana CHP grubu karşı çıkarak “hayır” oyu kullandı. Silivri Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Melih Yıldız, “Karar adil değil. Vicdanları yaraladı. Balaban Mahallesi, 1000'lik planı olmadığı için hala tarımsal alanda gözüküyor. Burada çiftçilik yapılıyor. 1000'lik plan olmadığı için bölgede inşaat yapılamıyor. Tek bir çivi bile çakamazsınız. Bir parsel üzerinde kişiye özel imar düzenlemesine karşıyız. Çanta'da yaşayan arazi sahibi olan diğer vatandaşların günahı ne? Ayrıca parsel 6 ay önce el değiştirmiş. Tapuda satış görmüş. Parsel bazında plan yapılması mülk sahibine büyük bir rant sağlanıyor. Rant olacaksa herkes yararlansın” dedi.

“BAĞIŞ” AÇIKLAMASI

Yıldız, ilçe belediye meclisi oturumunda itirazlarını dile getirdiklerinde “belediyeye bağış alınacak, bağış ile işçi maaşlarını ödeyeceğiz” açıklaması yapıldığını aktararak “Belediye böyle yönetilmez. Şehri planlı büyüteceksek eğer bölge bazında plan yapıp kontrollü şekilde kurallara uyarak büyütelim. İstanbul bu hale parsel bazında yapılan planlar ile geldi” diye konuştu.

ARAP SERMAYESİNİN LÜKS SİTE İNŞA EDECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Edinilen bilgiye göre parselin mülkiyet sahibi HS Seyidoğlu İnşaat ve Gayrimenkul Ticaret Limited Şirketi. Çevre sakinleri çivi bile çakamadıkları arazilerinin yanı başında yapılan ayrıcalıklı plana karşı çıkarak söz konusu parselin yerli bir şirkete ait olmasına rağmen Arap sermayesi tarafından lüks villa sitesi inşa edileceği yönünde duyumlar aldıklarını söylediler.

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