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Çocuğunun yanında erotik video çeken kadın ifade verdi

Sosyal medyada çocuğunun yanında müstehcen görüntü yaptığı iddiasıyla savcılık kararıyla gözaltına alınan kadın, sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürüldü. Burada ifadesi alınan kadının, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrole sevk edileceği öğrenildi.

Yayınlanma: 12:59 - 01 Şubat 2023 Güncellenme:
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Çocuğunun yanında erotik video çeken kadın ifade verdi

Çocuğunun yanında canlı yayın yapan bir kadının müstehcen görüntüleri tepkilere sebep olmuştu. Evinden sosyal medya üzerinden yayın yapan kadının görüntüleri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık açıklamasında, “Video kaydı içeriğinin müstehcenlik ve hayasızca hareketler suçları kapsamında kalabileceği” şeklinde değerlendirmiş ve görüntülerle ilgili kadın hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Savcılığın görevlendirdiği Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri o kadını Sultanbeyli’de gözaltına almıştı.

İşlemleri tamamlanan kadın, sabah saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. Burada ifadesi alınan kadının, yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrole sevk edileceği öğrenildi.

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