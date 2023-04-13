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Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası YSK tarafından onaylandı

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'nde kullanılacak cumhurbaşkanlığı oy pusulaları YSK tarafından onaylandı.

Yayınlanma: 13:14 - 13 Nisan 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası YSK tarafından onaylandı

İYİ Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi, YSK ve Yargıtay İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Mustafa Tolga Öztürk, 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kullanılacak oy pusulasının onaylandığını söyledi.

Mustafa Tolga Öztürk, sosyal medya hesabından oy pusulasını görsellerini de paylaştı.

YSK PULULARI BASIMI İÇİN TALİMAT VERDİ

(YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde, cumhurbaşkanı adayları için hazırlanan oy pusulalarının basılması yönünde talimat verildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, YSK üyeleri ve siyasi partilerin temsilcileri, seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının basımı için daha önceden belirlenen matbaaya giderek, taslak olarak hazırlanan oy pusulasını inceledi.

SIRALAMA KURASI 1 NİSANDA ÇEKİLDİ

YSK heyeti, uygun olan oy pusulasının basım işlemlerinin başlatılmasını kararlaştırdı. Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK’de 1 Nisan’da çekilen kurada, 1. sırada Cumhur İttifakı’nın adayı Recep Tayyip Erdoğan, 2. sırada Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 3. sırada Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 4. sırada Ata İttifakı’nın adayı Sinan Oğan yer almıştı.

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