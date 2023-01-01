Son dakika… Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu
Amasya'da 30 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.
Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Cihad Atabaş evinde ölü bulundu.
Uzun süre Atabaş’a (30) ulaşamayan savcı Doğukan Yiğit, sağlık ve polis ekipleriyle meslektaşının evine gitti.
Eve giren ekipler, Atabaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Atabaş’ın cenazesi otopsi için Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.