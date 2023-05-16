Cumhuriyet tarihinde bir ilk gerçekleşti

14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Giresun'dan CHP birinci sıradan aday olan Elvan Işık Gezmiş, tarihe geçti. Işık, Cumhuriyet tarihinde kentten Meclis'e giden ilk kadın milletvekili oldu.

İsmail AKDUMAN

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14 Mayıs’ta yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı ikinci tura kalırken, milletvekillikleri ise netleşti. AKP’nin kalelerinden bir olan Giresun’da tarihi bir durum yaşandı. CHP’nin birinci sıra adayı 2 çocuk annesi eczacı Elvan Işık Gezmiş, Cumhuriyet tarihinde ilden Meclis’e giden ilk kadın milletvekili oldu. Kendisine ve partisine oy verenlere teşekkür eden Gezmiş, tarihe geçtiği için de gururlu olduğunu söyledi.

“BENİM İÇİN BÜYÜK BİR ONUR”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kaldığını hatırlatan ve seçimi kazanmak için çalışmalara ara vermeden devam edeceğini belirten Gezmiş, “Giresun olarak bir tarih yazdınız. Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun’umuza ilk kadın milletvekilini kazandırdınız. Bu benim için büyük bir onur. Bu gurur ve sorumluluğu ömrüm boyunca taşıyacağım. Ama nihai hedefimize henüz ulaşamadık. Önümüzde hepinizin bildiği gibi siyasi tarihimizde ilk defa tecrübe edeceğimiz bir Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi var. 28 Mayıs’ta yapılacak bu kritik seçime bugünden itibaren konsantre olmalıyız ve her anımızı çok iyi değerlendirerek Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu 13. Cumhurbaşkanımız yapmalıyız. Bu süreçte herkese ama herkese ihtiyacımız var. Birleşe birleşe kazanacağız” dedi.

BABASI DA VEKİLLİK YAPTI

1998 yılından itibaren CHP il örgütümüzde gençlik kolları, kadın kolları il yöneticiliği, merkez ilçe yöneticiliği ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Elvan Işık Gezmiş’in babası Mehmet Işık da uzun süre siyaset yaptı. Bir süre önce hayatını kaybeden Mehmet Işık, kentte daha önce 2 dönem belediye başkanlığı ve CHP’den 22. dönem milletvekilliği yaptı.

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