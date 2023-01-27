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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi, bugün ülkesinde Kur'an-ı Kerim'e karşı saldırı içeren eyleme izin verilmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Yayınlanma: 14:38 - 27 Ocak 2023 Güncellenme:
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Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Danimarka’da bugün Kur’an-ı Kerim’e karşı saldırı içeren eyleme izin verildiği öğrenildi.

Bunun üzerine Danimarka’nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

Büyükelçiye, açıkça nefret suçu niteliğindeki provokatif eyleme izin verilmesinin en güçlü şekilde kınandığı ve Danimarka’nın bu tutumunun kabul edilemez olduğu iletildi. Ayrıca eyleme izin verilmemesinin beklendiği vurgulandı. (DHA)

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