Demirtaş’tan ‘Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur’ diyenlere yanıt

'Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur' diyenlere yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür. Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?" diye sordu...

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Edirne F Tipi cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “‘Erdoğan kaybederse her şey çok kötü olur’ diyenler var ya. Mesela Euro 20 TL, et 300 TL, peynir 200 TL, işsiz sayısı 5 milyon, açlık sınırı 10 bin TL, asgari ücret 8.500 TL mi olur? Hatta bir depremde 50 bin kişi mi ölür? Allah aşkına, daha ne kadar kötü olabilir?” ifadelerine yer verdi.

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