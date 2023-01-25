Denizli Barosu’ndan sert tepki: Kadın isimleri yazmaktan yorulduk

Denizli’de eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen 38 yaşındaki Ümmühan Zerrin Uygun’un ardından Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri açıklama yaptı. Komisyon Başkanı Merve Öğüt, “Siyah fona mor renkli kadın isimleri yazmaktan yorulduk” dedi.

Selami AYDIN

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Denizli'de 24 Ocak’ta 38 yaşındaki Ümmühan Zerrin Uygun kocası Sinan Uygun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Korkunç cinayetin ardından Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyeleri baronun hizmet binası önünde toplanarak açıklama yaptı.

Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkanı Merve Ögüt, “Siyah fona mor renkle kadın isimleri yazmaktan yorulduk. Kadın yaşamının isimden ibaret okunup geçilmesinden yorulduk. Medyada daha çok tık almak için vurgulanan canice ayrıntılardan, hikâyeleştirilen haberlerden yorulduk. Siyah beyaz fotoğraflarla yapılan ölüm güzellemelerinden yorulduk” diye konuştu.

‘NEDEN BU ÜLKEDE KADININ CAN GÜVENLİĞİ YOK?'

İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatan Öğüt, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Neden bu ülkede hiçbir kadının can güvenliği yok? Bizler hukukla, yasalarla, uluslararası sözleşmelerle teoride devletin kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlü olduğunu pekâlâ biliyoruz.

* Bildiğimiz, okuduğumuz hiçbir hukuk metni kadın cinayetlerinin bunca alenen ve cesaretle artışıyla örtüşmüyor. Hukuk bilgimiz artık yaşananları açıklamaya yetmiyor.

* Şimdi açıklayın bakalım bir hukuk devletinin bütün çarklarıyla bir kadının hayatını nasıl koruyamadığını. Sistematik erkek şiddetinin nasıl son bulmadığını ve hatta erkek şiddetine dolaylı olarak nasıl cevaz verdiğini.

* Doğru düzgün uygulanmayan bir sözleşme salt varlığıyla dahi kadınların üstünde bir koruma kalkanı iken bir gecede nasıl ve neden vazgeçildiğini.

* Sözleşmenin feshinin hukuka uygun olduğuna ilişkin Danıştay onama kararı, hukuk devletinin uluslararası anlaşmalarla taahhüt ettiği kadına yönelik şiddetle mücadele yükümlülüğünü ifa etmeyi reddetmektedir.

* Daha açık anlatalım: Danıştay kararı, kadınların şiddetsiz, güvende, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının yargı erki eliyle ihlal edilmesidir. Sözleşmenin feshi, kadın cinayetlerine zemin hazırlamaktır. Faillere önden buyurun demektir.

* Denizli Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak bir kez daha tekrarlıyoruz: İstanbul Sözleşmesi'nden ve koruduğu haklardan vazgeçmeyeceğiz. Her bir kadın eşit, onurlu ve şiddetsiz yaşam hakkına sahip oluncaya kadar her gün daha yüksek sesle tekrarlayacağız. İstanbul Sözleşmesi bizimdir, vazgeçmeyeceğiz.

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