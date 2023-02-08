Depremde 8 doktor hayatını kaybetti

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 8 bin 574'e ulaştı. Ölenlerin arasında ilk belirlemelere göre 8 doktor bulunuyor.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB) kendilerine ulaşan ilk haberlere göre üç ilde 8 meslektaşlarının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Edinilen bilgiye göre Yeni Hatay Devlet Hastanesi hekimlerinden Dr. Alper Sezer Aba, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı olarak görev yapan Dr. Fatma Tosun, Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği hekimlerinden Uzm. Dr. Leyla Sürmeli Eyvaz, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Tülin Durgun Yetim, Adıyaman'da görev yapan Dr. Ali Öztürk, Dr. Burcu Şahin, Dr. Eyüp Türkmen ile Adana'da görev yapan Dr. Ahmet İrfan Gedik enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

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