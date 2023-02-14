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Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada

Adana'da, deprem sırasında apartmanı terk eden bina sakinlerinin, dökülen sıvalar arasında kendilerini sokağa attıkları anlardan görüntüler ortaya çıktı. 

Yayınlanma: 17:07 - 14 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde, dökülen sıvalar arasında kaçış anı kamerada

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin vurduğu Adana’da, Ceyhan ilçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Mahallesindeki 5 katlı Gül Apartmanı’nda oturanlar, sarsıntı anında koşarak kendilerini dışarı attı.

Çocuklarını da yanlarına alan aileler kaçarken, binanın sıvaları döküldü. Bu anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Namık Kemal Mahallesi Öz Polat Apartmanı’nda da duvarların patladığı, çocuklarını kucaklarına alan ailelerin sokağa kaçtığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. (DHA)

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