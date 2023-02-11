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Depremde enkaz altında kalan 6 yaşındaki İrem 132 saat sonra kurtarıldı

Hatay'ın Belen ilçesinde, yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem, depremin 132'nci saatinde sağ çıkarıldı. 

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Depremde enkaz altında kalan 6 yaşındaki İrem 132 saat sonra kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeye giden çok sayıda ekip, enkazda arama-kurtarma çalışması yürütüyor.

Ekipler, Hatayın Belen ilçesinde yıkılan apartmanın altında kalan 6 yaşındaki İrem’in sağ olduğunu belirledi.

Konya AFAD ekipleri, uzun uğraşlar sonucu İreme ulaşarak, depremden 132 saat sonra enkazdan kurtardı. İrem’in annesi Halime isimli kadının ise depremin ilk günü sağ kurtarıldığı öğrenildi.  (DHA)

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