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Depremden 222 saat sonra bir mucize daha… 

Türkiye'yi vuran depremlerin 222. saatinde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde sürdürülen arama kurtarma çalışmaları sonucu 42 yaşındaki Melike İmamoğlu sağ olarak enkazdan çıkarıldı.

Yayınlanma: 11:09 - 15 Şubat 2023 Güncellenme:
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Alınan biliye göre, Bursa’dan gelen arama kurtarma ekiplerince Hayrullah Mahallesi’ndeki Özdemirler Apartmanı enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında bir kişinin canlı olduğu tespit edildi.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 222. saatte 42 yaşındaki Melike İmamoğlu kurtarıldı. İmamoğlu, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi. (AA)

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