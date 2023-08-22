Depremden sonra oluşan gölette yaşamını yitirdi
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem felaketinin ardından oluşan gölete giren 13 yaşından Serhat Gençoğlu boğularak yaşamını yitirdi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İdilli Mahallesi’nde heyelan sonucu oluşan gölete giden Serhat Gençoğlu, dün öğle saatlerinde yüzmek için suya girdi. Gençoğlu, bir süre sonra suda kayboldu.
Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Çalışma başlatan ekipler, Gençoğlu’nun cansız bedenine ulaştı.
Cenaze işlemleri sonrası ailesine teslim edilirken, Gençoğlu’nun gölete girmeden önce fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. (DHA)