Son dakika depremler: Nerede deprem oldu?
Son zamanlarda Türkiye ve dünya genelinde meydana gelen depremler, vatandaşlarda endişe yaratmaya devam ediyor. Depremlerin neden olduğu hasarlar ve can kayıpları, her zaman olduğu gibi deprem konusunun önemini vurguluyor. Son dakika depremler ve bilgileri, AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor.
Son depremler ve deprem riski taşıyan bölgeler hakkında güncel bilgileri takip etmek, toplumun deprem konusunda bilinçlenmesine yardımcı oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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