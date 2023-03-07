Depremzede çocuklar için ‘koruyucu aile’ başvurusu 323 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 323 bin 675 aile, afetzede çocuklara koruyucu aile olmak için, 65 bin 175 aile de evlat edinmek için başvuru yaptı.

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Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaya devam ediyor.

Deprem öncesi 669 olan koruyucu aile başvuru sayısı 6 Şubat’tan bu yana 323 bin 675’e yükseldi. Evlat edinme başvuru sayısında da benzer bir artış gözlemlendi. 2023 yılının başından deprem gününe kadar toplamda 560 olan evlat edinme başvuru sayısı da 6 Mart 2023 itibarıyla 65 bin 175 oldu.

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre; çocuğun evlat edindirilebilmesi için hukuksal şartları taşıyor olması gerekiyor. Evlat edindirilen çocuk, evlat edinenin mirasçısı olacak. Evlat edinme hizmetinde ilk bir yıl çocukların izlemeleri yapılacak, daha sonra anne ve babaya ait haklar ve yükümlülükler mahkeme kararıyla evlat edinen aileye geçecek.

Evlat edinme hizmetinde nüfus kaydında çocuğun anne ve baba adı olarak evlat edinen kişilerin adı gözükecek. Evlat edinme işlemi mahkeme kararıyla tamamlandığında korunma kararı kalkacak.

Koruyucu aile hizmetinde çocuklar koruyucu ailelerin yanında ilk yıl her ay, sonraki yıllarda 3 aylık sürelerle izlenecek. Koruyucu ailelere, çocuğun bakım ve yetiştirilme masraflarına karşılık olarak yönetmelik ile belirlenen oranlarda ve kalemlerde aylık ödeme yapılacak. Koruyucu aile hizmetinde nüfus kaydında çocuğun anne ve baba adı olarak biyolojik ailenin bilgileri yer alacak. Koruyucu aile hizmeti çocuğun korunma kararı kaldırılıncaya kadar devam edecek. Koruyucu ailede yetişen çocuklar istihdam hakkından yararlanacak. (DHA)

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