‘Depremzedelerin 10 bin liralık deprem yardımı nerede?’

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, deprem bölgelerinden Eskişehir'e göç eden depremzedeler ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Depremzedeler Çakırözer'e, konutları hasar görenlere yapılacak 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinden yararlanamadıkları şikayetini aktardı. Konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP’li Çakırözer, yardımların neden yatırılmadığını ve yardımların nerede olduğunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu.

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Depremzedelerin sorunlarını dinleyen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), 6 Şubat depremlerinde konutları hasar gören vatandaşlara 10 bin liralık hane başı destek ödemelerinden halen yararlanamayan depremzedelerin olduğunu açıkladı.

“BİR AY GEÇTİ DEPREM YARDIMLARI ÖDENMEDİ”

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından depremlerden etkilenen vatandaşlara 10 bin lira yardım yapılacağı açıklanmıştı.

CHP’li Çakırözer’in sorunlarını dinlediği depremzedeler, depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen halen 10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerini alamamaktan dert yandı.

Çakırözer, evi yıkılan, ağır hasarlı raporu olan birçok depremzedenin kaymakamlıklara, AFAD'a giderek yaşadığı mağduriyetlere çözüm aradığını, evleri için hasar tespiti yapılmayan depremzedelerin de yardımların hesaplarına yatırılmasını beklediğini söyledi.

“HANGİ GEREKÇEYLE YARDIMLAR ÖDENMİYOR?”

CHP'li Çakırözer, depremzede vatandaşların yaşadığı mağduriyetleri Meclis gündemine taşıyarak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Çakırözer'in Oktay'ın yanıtlaması talebiyle sorduğu sorular şöyle:

* 10 bin liralık Hane Başına Destek Ödemelerinden yararlanan depremzede vatandaşlarımızın sayısı nedir?

* Bu yardımların kaç vatandaşımıza verilmesi planlanmaktadır?

* 10 bin liralık deprem yardımlarının dağıtılmasında herhangi bir koşul/şart var mıdır?

* Evi için ‘ağır hasarlı' raporu verildiği halde depremzedelerin bu yardımlara ulaşamamasının gerekçesi nedir?

* Hasar tespiti yapılmayan depremzedelere 10 bin lira deprem yardımı verilmemekte midir?

* Evi yıkılan, ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya olan depremzedelere ihtiyaç duydukları andan itibaren bu yardımları sağlamayan sorumlular kim ya da kimlerdir?”

“ÇADIRI DA YARDIMLARI DA DAĞITAMADILAR”

Yardımların ihtiyaç sahibi depremzedelere ödenmemesini eleştiren Çakırözer, “Depremin üzerinden bir ay geçti! Aradan geçen sürede 25 binden fazla depremzedemizin konakladığı Eskişehir'de ziyaretlerimizde depremzede vatandaşlarımız 10 bin TL deprem yardımlarına ulaşamamaktan dert yanıyor. Yurtlarda, misafirhanelerde, ev ziyaretlerinde çoğu depremzede evlerine ağır hasarlı rapor verilmesine rağmen yardımları alamadıklarını söylüyor. Yasını, acısını dahi yaşayamamış depremzede vatandaşlarımız birçok derdi aynı anda çözmek için çare ararken, ihtiyaç duydukları ekonomik desteğe de ulaşamaması büyük vicdansızlık. Depremzedeleri ilk iki gün boyunca yalnız, çadırsız, gıdasız bırakanlar, deprem yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktan da aciz!” şeklinde konuştu.

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