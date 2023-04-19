Depremzedeye bir darbe de DASK’tan

Hataylı depremzedeler bir mağduriyeti de DASK ödemelerinden yaşıyor. Site sakinleri hasarlı evlerine bilirkişiler gönderilmeden raporlar oluşturulduğunu, teminat bedelinin sadece yüzde 15’inin yatırıldığını söylüyor. Basın açıklaması yapan site sakinleri ardından DASK’a şikayet dilekçelerini vermek istedi ancak kabul görmediler.

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Hatay, depremin üçüncü ayını yaşıyor. Enkaz kaldırma çalışmaları devam eden kentte depremzedeler DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) ödemelerinden şikayetçi.

İskenderun ilçesinde bir sitede yaşayan depremzedeler, DASK ödemelerinin usullere göre yapılmadığını söyleyerek basın açıklaması yaptı. Ardından DASK İskenderun Müdürlüğü'ne dilekçe verilmek istendi ancak kurum dilekçeleri almadı.

İskenderun'daki bir sitede yaşayan 2 bin civarındaki depremzede, DASK ödemelerinin prosedüre uyulmadan ve teminat bedelinin çok altında ödenmesinden şikayetçi oldu. DASK tarafından uzman incelemesi yapılmadığını söyleyerek ilçe afet koordinasyon merkezi önünde toplanan depremzedeler basın açıklaması düzenledi.

Ödemenin teminat bedelinin sadece yüzde 15'i olduğunu söyleyen depremzedeler ardından şikayet dilekçelerini koordinasyon merkezine vermek istediler ancak kabul görmediler. DASK ofisine yönlendirilen depremzedelerin dilekçeleri burada da kabul görmedi. Depremzedeler durumu CİMER'e şikayet etmeye hazırlanıyor.

BAKANLIK VE DASK UYUMSUZLUĞU MAĞDURİYET DOĞURDU

Aynı zamanda kendisi de bir depremzede ve mağdur olan Selim Karagün, SÖZCÜ muhabirine yaşananları anlattı. Karagün şunları söyledi:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sitenin ana binasını inceliyor, daire içlerini incelemiyor. Bunların DASK tarafından inceleneceğini ifade ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birinci incelemesinde sitemize hasarsız raporu verdi.

6.4'lük Hatay depremi sonrası tekrar gelen bakanlık heyeti incelemede sitemize az hasarlı raporu verdi. İtirazlar üzerine geçen hafta bakanlık yetkilileri geldi ve yeniden inceleme yaptı. Verdikleri nihai karar yine az hasarlı oldu. Fakat bu incelemede de yine dair içleri incelenmedi. Fakat diğer taraftan da DASK'ın hasarsız binalar dışındaki hiçbir daireye uzman göndermeyeceği kararını duyuyoruz.

Dolayısıyla burada kurumlar arası koordinasyon eksikliği söz konusu. Yani diğer bir deyişle bizim dairelerimizin iç kısmı ağır hasarlıdır. Ana binalar az hasarlı olmasına rağmen daire içleri ağır hasarlıdır.

Oldubittiye getirilerek yüzde 15 yatırılması bizim hasarımızı karşılamamaktadır. İki kurum arasındaki eş güdüm çalışmasının olmaması bizi mağdur etmektedir. Uzman mutlaka DASK tarafından atanmalı, daire içlerimiz incelenmeli, gerçek durum ortaya çıkarılmalı ve hasar durumu gerçekte neyse onlar verilmelidir.”