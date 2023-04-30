Dereye uçan araçta ölü sayısı 5’e yükseldi

Rize'nin Çayeli ilçesinde dereye uçan hafif ticari araçta iki aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mürvet Özdemir (54) de hayatını kaybetti. İki ailenin ayı giren Eğzar Yaylası'ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda yaşandığı ortaya çıktı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Buzlupınar köyü mevkisinde meydana geldi. Hayrullah Bilgin idaresindeki 34 KB 8639 plakalı hafif ticari araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, istinat duvarını da aşarak dereye düştü.

Sürücü Hayrullah, eşi İsmet, kızı Beyza Bilgin ile Mehmet Özdemir hayatını kaybetti, Özdemir’in eşi Mürvet Özdemir de (54) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Mürvet Özdemir, bu sabah yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 5’e yükseldi.

CENAZELER YARIN DEFNEDİLECEK

Bilgin ile Özdemir ailelerinin komşu olduğu, Hayrullah Bilgin’in ilçede fırın işlettiği, Mehmet Özdemir’in de dolmuşculuk yaptığı belirtildi. 2 ailenin ayı giren Eğzar Yaylası’ndaki eve gittikleri, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

Beyza Bilgin’in de 2 yıllık üniversite mezun olup, babasına fırında yardım ettiği bildirildi. Cenazeler, yarın Kaptanpaşa köyünde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek. (DHA)