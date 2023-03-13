Destici: Cumhur İttifakının bir parçası olarak devam ediyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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AKP Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, beraberindeki heyetle birlikte yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Destici, şunları söyledi:

* Biz BBP olarak 2017 yılında yapılan referandumda daha sonrasında 2018’de Cumhur İttifakı kurulunca hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimlerinde Cumhur İttifakını destekledik.

* Cumhur İttifakının bir parçası olarak yine kararlı bir şekilde devam ediyoruz. BBP Cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır.

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