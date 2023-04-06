Dina için Paris’te eylem yapacaklar
Karabük'te Filyos Çayı'nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga için bir grup Afrikalı, Fransa'nın başkenti Paris'te Türkiye Büyükelçiliği önünde oturma eylemi yapacak.
Filyos Çayı’nda cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanganun ölümüyle ilgili soruşturma, ülkesi Gabon’un yanı sıra Fransa’da yaşayan Afrikalılar tarafından da yakından izleniyor.
Dina için Adalet sloganının yer aldığı afiş sosyal medyada hızla yayılırken, bir grup Afrikalı, 7 Nisan Cuma günü başkent Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde saat 13.00’te oturma eylemi için Twitter’dan çağrı yapıyor. (DHA)