Diyarbakır’da 39 kişi adliyeye sevk edildi, Osmaniye’de 4 müteahhit tutuklandı

Diyarbakır’da deprem sonrasında çöken binalarla ilgili sorumluluğu bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan müteahhit firma yetkilileri ile yapıların kolon ve kirişlerine zarar verdikleri ileri sürülen 39 kişi, adliyeye sevk edildi. Osmaniye’de de gözaltına alınan 14 kişiden 4 müteahhit tutuklandı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'da depremin vurduğu çöken 7 bina ile ilgili olayda kusuru ve sorumlulukları bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aralarında yüklenici firma sahipleri ile yıkılan binaların altındaki dükkan ve bodrum katlarda faaliyet yürüten ve taşıyıcı kolonları keserek binanın statik yapısına hasar verdikleri ileri sürülen işyeri sahiplerinden oluşan 39 kişinin Emniyet Müdürlüğündeki sorgulamaları tamamlandı.

Gözaltı süresi dolan şüpheliler, Diyarbakır Adliyesi Deprem Suçlarını Soruşturma Bürosuna sevk edildi. İfade alma işlemi devam ediyor.

4 TUTUKLAMA

Depremin vurduğu illerden Osmaniye'de de yıkılan binaların müteahhitleri ile bu binaların altında faaliyet yürüten dükkân sahiplerinden oluşan 14 kişinin sorgusu tamamlandı. Adliye'ye sevk edilen bu kişilerden 1'i serbest bırakılırken, 3'ü yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 şüpheli ise mevcut delil durumu, kaçma veya delilleri karartma ihtimali, delillerin henüz toplanmamış olması nedeniyle tutuklanma talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Sorgu Hakimliğine sevk edildi. Burada ifadesi alınan müteahhitlerden 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNALAR 1990'LI YILLARDA YAPILDI YIKILMASI NORMAL

Osmaniye'de tutuklanan müteahhitler savcılık ve hakimlik sorgularında, inşa ettikleri çöken binaların 1995, 1996 ve 1997 yıllarında o günün mevcut imkan ve koşulları dahilinde yapıldığını, 7.7 şiddetindeki bir depremde yıkılmasının normal olduğunu, ancak kesinlikle imalat hatası, malzemelerde eksiklik bulunmadığı şeklinde kendilerini savundular.

“BİNALAR ESKİ AMA O GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN DEĞİL

Müteahhitlerin bu savunmalarına karşı imal ettikleri inşaatlardan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla alınan örnek ve numuneler laboratuvar ortamında incelendi. Bilirkişi heyetinde hazırlanan ön inceleme raporunda, beton, çimento ve demir numunesi alınan binaların ortalama yaşının 25-28 yıl aralığında olduğunu, ancak eski olmasına rağmen yine inşa edildiği günün koşullarına uygun yapılmadığını belirlendi.

Ön inceleme raporunda, binaların inşa edildiği 1995, 1996 ve 1997 yıllarındaki olması gereken mevzuata uygun koşulları yine taşımadığı, beton örneklerinin incelenmesinde kullanılan kumun elenmemiş kum olduğu, analiz edilen bazı numunelerin de deniz kumu olduğu, içinde deniz kabuğu, taş gibi olmaması gerekin inşaat standartları dışındaki malzemelerle imal edildiği, taşıyıcı kolonlarda olması gerekin kafes sistemi adı verilen demirlerin standart dışında olduğu, kullanılması gereken tonajda olmadığı tespit edildi.

Belediye binasının da yıkılması nedeniyle İmar Dairesi Başkanlığı arşiv kayıtlarının da enkaz altında olması nedeniyle yıkılan binaların ruhsat durumları, onaylı projelerine henüz ulaşılamadığı öğrenildi.