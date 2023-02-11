Diyarbakır’da depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 33 gözaltı kararı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Diyarbakır'da yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Özgür CEBE

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 10 ilden, biri boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır’da Cumhuriyet başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında binaların yapımını üstlenen ve sonradan imara aykırı şekilde değişiklik yaparak yıkılmasına neden oldukları iddiasıyla 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polisin eş zamanlı farklı adreslere düzenlediği operasyonda gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişiler arasında 2 bloğu tamamen yıkılan Diyar Galeria sitesinin altındaki marketin kolonlarını kestikleri ileri sürülen işyeri sahipleri ile bu durumu bildiği halde ilgililere bildirmediği iddia edilen apartman yöneticisi de bulunuyor. Kolonu kesildiği ileri sürülen Bağlar ilçesindeki 8 katlı Serin-2 Apartmanı ile Yenişehir ilçesinin Ofis semtindeki 8 katlı Sözel Apartmanıyla ilgili de gözaltı kararı verildi.

Sözel Apartmanının giriş katlarının konut olduğu halde sonradan yapılan plan ve tadilat değişikliği ile işyerine dönüştürülürken, duvar yıkımı sırasında binanın statik iskelet yapısını oluşturan ana taşıyıcı kolonlara ve kirişlere zarar verildiği için konut ve işyeri sahiplerinin de gözaltına alınanlar arasında olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan diğer isimlerin de binanın yüklenici müteahhit firma sahipleri ile fenni sorumlusu olan inşaat mühendisleri olduğu belirtildi.

TEDBİR KARARI

Soruşturmayı yürüten savcıların sadece depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmayı yürüttükleri bildirildi. Soruşturma kapsamında ayrıca yıkılan binalarda ihmal, kusur ve sorumlulukları olduğu değerlendirilen diğer müteahhit ve fenni sorumluların da tespiti için çalışmaların devam ettiği, kaçma veya delil karatma ihtimaline karşı gerekli tedbirlerin de alındığı öğrenildi.

Çöken binaların enkazlarından doğru ve eksiksiz delil toplama işlemleri de jeoloji ve inşaat mühendisleri ile mimarlardan oluşturulan uzman bilirkişi heyeti tarafından koordineli biçimde yürütülüyor. Olay yerinden toplanan deliller, alınan görüntüler ve tespitler tutanakla kayıt altına alınıyor. Yıkılan ve ağır hasarlı olarak oturulamaz hale gelen binaların yapı ruhsatları, yapı kullanım belgeleri ile mimari ve statik projeleri de yapı denetim firmaları ile ilgili belediyelerin imar daire başkanlıklarından acil olarak istendi. Çöken enkazlardan alınan demir ve beton numuneleri de incelenmek üzere soruşturmayı yürüten Başsavcılığın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı lisanslı laboratuvarlara gönderildi.

Delil toplama işlemlerinde binanın mernis adres kaydı, tapu kayıtları, yapı türü, kat sayısı, mevcut proje haricinde sonradan bir tadilat değişikliği yapılıp yapılmadığı, taşıyıcı sistem, yapı ruhsatı veya yapı kullanım belgesi, varsa mimar ve betonarme statik proje bilgi ve belgelerin temin edilmesi, genel enkaz görüntüsü, kolon, kiriş, döşeme ve temel yapının video ve fotoğrafları da soruşturma dosyasına ekleneceği öğrenildi.

BOZDAĞ’I PROTESTO EDEN ÜÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat'ın enkazları dolaştıkları sırada depremzede vatandaşlarca yuhalanması üzerine de polis harekete geçti. Kamera kayıtlarını inceleyen polisler, bakanı ve milletvekilini yuhaladıkları ve “Hırsızlar” diye bağırdıklarını tespit ettikleri üç kişiyi gözaltına aldı. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçundan gözaltına alınanların Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürüyor.

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