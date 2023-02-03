Doğu kar altında: 5 ilde 427 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Batman'da 76, Bingöl'de 131, Elazığ'da 96, Tunceli'de 100 ve Şırnak'ta 24 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı.

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Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de karla mücadelesini sürdürüyor.

Şırnak, Batman, Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de 427 yerleşim yeri yolu, ulaşıma kapandı. Batman’ın Sason ve Kozluk ilçelerinde kar yağışı nedeniyle 76 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Sason’da 28 köy ve 33 mezra, Kozluk’ta ise 15 mezra yolunda ekipler, çalışmalarını sürdürülüyor.

BİNGÖL’DE 131 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bingöl’de merkezde 40, ilçelerden Adaklı’da 16, Genç’te 33, Karlıova’da 22, Solhan’da 14, Yayladere’de 5, Yedisu’da 1 olmak üzere 131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışıyor. Bingöl-Erzurum kara yolunda zaman zaman aksamalar olurken, ekiplerin kar küreme çalışmaları sürüyor.

Çalışmalara ilişkin Karlıova Belediyesi personel şefi Önder Bingöl, “Karlıova’ya beklenen kar geldi. Dünden beri çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. 5 iş makinemizle geceden beri kar küreme yapıyoruz. Halkımıza daha iyi bir hizmet sunmak için gecemizi, gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Şimdilik ilçe merkezinde kapalı yolumuz kalmadı” dedi.

ELAZIĞ VE TUNCELİ’DE YOĞUN KAR

Meteoroloji 13’üncü Bölge Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Elazığ genelinde de kar yağışı, etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle 96 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Genel Sekreterliği’ne bağlı karla mücadele ekipleri, yolları yeniden açmak için 106 personel ve 60 araç ile çalışıyor.

Tunceli’de ise Hozat-Ovacık yolu ile kent genelindeki 100 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kentte yüksek kesimlerde kar kalınlığı, 40 santimetreyi aşarken, İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak’ta da çoğu yüksek rakımlı 14 köy ile 10 mezraya ulaşım sağlanamıyor. Karla kaplı köy yollarında çalışmalarını hızlandıran İl Özel İdaresi ekipleri, yağışın etkili olduğu bölgelerde trafiğin kapanmaması için büyük çaba harcıyor. (DHA)

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