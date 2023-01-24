Doğum gününde canice öldürülen Pelin’in son görüntüsü

Malta'da iç mimar olarak çalışan Pelin Kaya, geçtiğimiz günlerde doğum günü kutlaması sonrasında korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Kaya'nın doğum günündeki son görüntüleri ortaya çıkarken, o anlarında kendisiyle görüntülü konuşan anne Çiçek Kaya kızının son anlarını anlattı.

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Olay, Malta’nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi’nde, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Jeremie Camilleri, kullandığı araçla, önce benzin istasyonuna ardından da hemen yakınındaki fast-food restoranına çarptı. Daha sonra, olay sırasında restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlayan 30 yaşındaki Pelin Kaya’yı ezdi.

TAŞ ATIP YARDIM ETMELERİNİ ENGELLEDİ

Araç sürücüsü, çarptığı Kaya’ya taşlar attı ve yardım etmek isteyenlere de engel oldu. Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen araç sürücüsü Camilleri’yi elektro şok tabancası yardımıyla gözaltına aldı.

Pelin Kaya’nın yakınlarının ve Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği yetkililerinin de hazır bulunduğu ilk duruşmada, Hakim Joe Mifsud, 33 yaşındaki Camillieri’nin kasten öldürme suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verdi. Doğum gününde vefat eden Kaya’nın doğum günü kutlamasındaki son görüntüleri ortaya çıktı.

“O GECE YAŞ GÜNÜ PASTASINI BİZE DE GÖSTERDİLER”

Kayanın annesi Çiçek Kaya kızıyla doğum gününde görüntülü konuştuğunu anlatarak şunları söyledi:

“İlkokul arkadaşı Berivan ile Maltaya gittiler birlikte çalışıyorlardı. O gece yaş günü pastasını bize de gösterdiler. Doğum günü için Berivanın evinde pasta kesiyorlar. Pasta kestikten sonra arkadaşı elinde çiçekle kapıya geliyor. Berivandan çıkıp kendi evine gidiyor. Kaldırımda beklerken bu cani üzerine arabayı sürüyor.

Ne arkadaşını görebiliyor ne evine gidebiliyor. O cani böyle yaptı. Benim 3 kızımın en küçüğü. Anneye göre evlat arasında ayrım yapılmaz ama bu en küçüğü. O benim meleğimdi. Hiç olmazsa ben rahatlarım.

Anne ben 30 yaşında evleneceğim, önce başarılı bir mimar olacağım derdi. Benim çocuğum oraya dil okuluna gitti. Dil öğrendi sonra işe başlamış. Yılbaşında buraya gelmişti, anne baba olarak kimse çocuğunun dışarıda olmasını istemez ama gelecekti.”

“BENİM KIZIMIN YAŞ GÜNÜYDÜ”

Anne Kaya, “30 Ocakta Malta’da olacağız. Çocuğum doğum gününde bana acı haberini verdi. Kendisi, ‘birisini öldüreceğim’ diye yola çıkmış. Benim kızımın yaş günüydü. O caninin cezası kesinleşsin en ağır cezayı istiyorum. Malta’daki yetkililere sesleniyorum. En ağır cezayı vermelerini istiyorum. Konuyu gündemde tutmanızı istiyorum” dedi.

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