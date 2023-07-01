Dönüyorlar

9 günlük bayram tatili pazartesi günü sone eriyor. Tatilciler dönüş yoluna geçti. Özellikle yerli turist akınına uğrayan Muğla'nın ünlü turizm merkezleri Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Akyaka'da dönüş trafiği yoğunluğu başladı.

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Hafta ortasına denk gelen Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla büyük şehirlerden ayrılan tatilciler dönüş yoluna geçti.

Özellikle Marmaris, Fethiye ile Ula’nın sakin kent ünvanlı Akyaka Mahallesi’nden ayrılarak dönüşe geçen tatilciler, Sakar Geçidi’nde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda da araç sayısının çoğalmasıyla ulaşım yavaşladı.

Marmaris’te bazı tatilcilerin araçlarıyla dönüşe geçmeye başlamasıyla ilçe çıkışında trafik yoğunluğu yaşandı. Ulaşımda aksama yaşanmaması için trafik polisi ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler, kavşaklarda çıkış istikametine daha uzun süre geçiş hakkı tanıyarak trafik yoğunluğunu azaltmaya çalıştı.

Trafik hareketliliğinin gün boyu ve yarın da devam etmesi bekleniyor.

Bodrum’da da dönüş istikametine doğru zaman zaman bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu.

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