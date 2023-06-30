DP’li Enginyurt: 39 milletvekilinin CHP’ye borcu var

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, 39 milletvekilinin de listelerinden seçime girdiği CHP'ye borcu olduğunu, herkesin borcuna sadık kalması gerektiğini söyledi. Enginyurt, "CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. Herkes borcuna sadık kalmalı, hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmelidir" dedi.

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Kurban Bayramı tatilinde Rize’ye giden Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, kendisini gören vatandaşlarla sohbet etti. Enginyurt’a, CHP’nin milletvekilliği seçimlerinde daha önceki oyu olan yüzde 25 oy aldığını, bu durumda diğer partilerin oyunun nereye gittiği soruldu.

Enginyurt ise bu sorunun muhatabının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi. Ayrıca kendisi dahil 39 milletvekilinin, listelerinden seçime girdikleri CHP sayesinde vekil olduklarını vurgulayan Enginyurt, CHP’ye borcu olanların borçlarına sadık kalması gerektiğini söyledi.

“KİMSE CHP’YE FATURA KESMEYE KALKMASIN”

DEVA Partisi’nin, Gelecek Partisi’nin, Demokrat Parti’nin oyunun nereye gittiğini soran vatandaşa cevap veren Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, şunları söyledi:

“Onu Kemal Kılıçdaroğlu’na sorun. Cumhuriyet Halk Partisi 2018’de yüzde 22 almış o günden bugüne 4.5 milyon genç seçmen gelmiş. Buna rağmen ‘CHP’nin aldığı yüzde 25 oyda benim oyum yüzde 7-8’ demek abesle iştigaldir.

Böyle bir durumda CHP’nin oyu yok demektir. Böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığında sağ oylar, Kılıçdaroğlu’na gitmiştir. CHP zaten ittifak yapsa da yapmasa da yüzde 25 oy alırdı. Kimse CHP’ye fatura kesmeye kalkmasın. CHP kendi oyunu almıştır, 39 kişi de hep beraber milletvekili olduk. Herkes aklını başına alıp teşekkür etmeli, şükran duymalı.

DEVA Partisi ile Gelecek Partisi’nin oylarını 9 ay sonra yerel seçimlerde göreceğiz. Olmayan bir şeyden farazi bir tartışmayla CHP seçmenini küstürmenin hiçbir anlamı yok. CHP seçmeni vefalı, dürüst davranmıştır. Bağrına taş basmış, 39 tane milletvekilinin başka partiye gideceğini bile bile partisine sahip çıkmıştır. 39 milletvekilinin de CHP’ye borcu vardır. Herkes borcuna sadık kalmalı, hiçbir şey yapamıyorsa teşekkür etmelidir”

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