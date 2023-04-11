DSP’de sular durulmuyor, tepkiler illere sıçradı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ın 14 Mayıs seçimlerinde Erdoğan'ı destekleme kararına parti içinden tepkiler devam ediyor. DSP Manisa İl Başkanı “Atatürk’e düşmanlık yapanların yanında yer almayız” derken, Konya'da iki ilçe başkanı istifa kararı aldı...

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İlker KILIÇASLAN Müslüm EVCİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal 14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini ifade ederek ‘AKP listelerinden seçime gireceklerini’ duyurmuştu.

GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI İSTİFA ETMİŞTİ

Kararın ardından Partinin genel başkan yardımcıları Onur İste, Dilara Tambova, Selçuk Karakülçe partilerinden istifa etti. İstifanın ardından açıklama yapa Onur İste, Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyeceklerini duyurdu.

İL VE İLÇE TEŞKİLATLARINDAN TEPKİ

DSP'nin bazı illerindeki teşkilatlarında destekleme kararına karşı istifalar yaşanırken, Manisa'da partinin il ve ilçe başkanları DSP Genel Başkanı Aksakal'ın kararını tanımadıklarını dile getirdi.

İL VE İLÇE BAŞKANLARI ORTAK AÇIKLAMA YAYINLADI

Aksakal'ın Erdoğan'ı destekleme kararına itiraz eden DSP Manisa İl Başkanı İbrahim Topuk ve beraberindeki 6 ilçe başkanı ortak açıklamada bulundu.

6 ilçe başkanı ile birlikte alınan ortak kararı kendi sosyal medyasında yayınlayan DSP Manisa İl Başkanı İbrahim Topuk açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Partimiz Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'ın açıkladığı ‘Seçimlerde AKP'yi destekleme' kararına Manisa İl Örgütü olarak katılmadığımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Bu karar alınırken partimizin hiçbir il veya ilçe örgütünün, genel bakan yardımcılarının bile görüşü alınmamış, partinin tabanına böyle bir karar üzerinde görüşüldüğü bilgisi verilmemiştir. AKP kurmaylarının genel merkezimizi ziyaretinin ardından genel başkan sayın Önder Aksakal AKP genel merkezine giderek böyle bir kararın alındığını basına açıklamıştır. Biz de kararı basın aracılığıyla öğrenmiş olduk.”

“İSTİFA ETMİYORUZ”

İlçe başkanlarıyla birlikte Aksakal'ın aldığı kararı desteklemediklerini belirten Topuk, “Hiçbir DSP'linin, Ecevit'in yolundan yürüyen hiçbir yurttaşın da bu karara destek vereceğini düşünmüyoruz. Bunun yanında yıllarca emek verdiğimiz, hiçbir zaman terk etmediğimiz partimizden de istifa etmiyoruz. Biz Demokratik Sol Parti Manisa İl Örgütü olarak bu karara uymayacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.” dedi.

“ATATÜRK'E DÜŞMANLIK YAPANLARIN YANINDA YER ALMAYIZ”

Atatürkçü bir parti olduklarını ve asla Atatürk'ün çizgisinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Topuk devamında şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Önder Aksakal'ın izleyeceği yolu asla kabul etmiyoruz. Biz Atatürkçü bir partiyiz. Kurulduğumuz günden bu zamana kadar sayın genel başkanımız Bülent Ecevit ile birlikte Atatürk ilke ve inkılaplarına her zaman bağlı kaldık, kalmaya da devam edeceğiz. Atatürk'ün ışığında ve Ecevit'in izinde DSP yolunda ömrümüzün sona kadar devam edeceğiz.

Biz Atatürk'e düşmanlık yapanların asla yanında yer almayız. Atatürk'ün ilke ve inkılaplarını hiçe sayanların yanında asla durmayız. DSP Manisa il ve ilçe örgütleri olarak önümüzdeki süreçte kime destek vereceğimizi ve kimin yanında olacağımızı yapacağımız toplantıdan sonra karar vereceğiz.

Parti örgütlerimizle yapacağımız toplantının ardından kararımızı önümüzdeki günlerde açıklayacağız.”





KONYA’DA 2 İSİM İSTİFA ETTİ

Konya’da ise DSP Yunak İlçe Başkanı Hüseyin Atıcı ve önceki dönem DSP Tuzlukçu İlçe Başkanı Nevzat Şahin, partilerinden istifa ederek CHP’ye katıldı. Her iki ismin de CHP rozetini CHP Konya Milletvekili Adayı Barış Bektaş ve Konya İl Başkanı Bekir Yaman taktı.

“PARTİLERİNİN CUMHUR İTTİFAKI’NA KATILMASI NEDENİYLE İSTİFA ETTİLER”

Partiye yeni katılımlara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Barış Bektaş, şu ifadelere yer verdi:

“DSP Yunak ilçe başkanı Hüseyin Atıcı ve yönetim kurulu ile DSP Tuzlukçu önceki dönem ilçe başkanı Nevzat Şahin partilerinin Cumhur İttifakı’na katılması nedeniyle istifa ederek partimize katıldılar. İl Başkanımız Sn.Bekir Yaman ile birlikte kendilerine CHP rozetlerini takma onurunu yaşadık”