Ebubekir Şahin, RTÜK Başkanlığına yeniden seçildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanlığına Ebubekir Şahin yeniden seçildi.

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RTÜK’ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, Başkanlık seçimi gündemiyle toplandı.

Toplantıda, RTÜK Başkanı Şahin’in 2 yıllık görev süresinin dolması sebebiyle Başkanlık ve Başkan Vekilliği seçimi yapıldı.

Oylama sonucu, RTÜK Başkanı üçüncü kez Ebubekir Şahin oldu.

Başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı Başkan Vekilliği için gerçekleştirilen oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİMİZİ…”

Başkanlık seçiminin ardından değerlendirmelerini paylaşan Şahin, alana yönelik ortaya konulan etkinliklerle yayıncılık alanına rehber olduklarını belirtti.

İletişim alanındaki paydaşları ve meslek örgütleriyle yürütülen sıkı ilişkilerle pek çok sorunlu konuya neşter attıklarını ifade eden Şahin, “Üst Kurulumuz, yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, yeni dönemde de önemli etkinlikleri sürdüreceklerini, ilk olarak martta 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nu düzenleyeceklerini bildirdi.