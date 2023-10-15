Ece neden öldü? 550 gündür çıkmayan rapor

İzmir'deki restoranda yemek yedikten sonra rahatsızlanıp, hayatını kaybeden ve ölüm nedeni 'belirsiz' olarak kayıtlara geçen Ece Melisa'nın detaylı otopsi raporu 550 gün geçmesine rağmen çıkmadı. Zor günlerden geçiren kanser hastası anne Hasret Mercankaya'ya çıkmayan rapora isyan etti...

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Belçika’dan tatil için Aydın’ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı Cihan Mercankaya (38), eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve Ege Mercankaya (4), geçen yıl 13 Nisan 2022’de İzmir’in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi.

4 kişilik aile, yemek sonrası Didim’e döndü. Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı.

Didim Devlet Hastanesi’ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa’nın 17 Nisan’da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti.

ÖLÜM NEDENİ ‘BELİRSİZ’

Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da tedavisinin ardından 13 Haziran 2022’de taburcu edildi. Ece Melisa’nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise ‘belirsiz’ olarak kayda geçti. Ece Melisa’dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsinin sonucu henüz çıkmadı.

DEDESİ DE HASTALANDI

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, geçen yıl aralık ayında meme kanseri tedavisi için eşi ve oğluyla Belçika’ya döndü. Doktorlar, yapılan tetkikler sonrası Hasret Mercankaya’nın sol memesini operasyonla aldı.

Hasret Mercankaya’nın babası Davut Ülgen (60) de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.

‘HER KELEBEK GÖRDÜĞÜNDE, ‘ECE SEN Mİ GELDİN?’ DİYOR

Kanser hastası Hasret Mercankaya’nın bu süreçte olumsuzluklar peşini bırakmadı. Geçen temmuz ayında kalp yetmezliği teşhisi konulan Hasret Mercankaya, şimdi de zatürre tanısıyla tedaviye alındı.

550 gündür detaylı otopsi raporunu beklediklerini söyleyen Hasret Mercankaya, “Karaciğerimde iltihaplanma var, zatürre olmuşum. Kemoterapim durdu. Hâlâ otopsi raporunu bekliyoruz. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Bu otopsi neden hâlâ çıkmıyor, anlamıyorum. O işletme de halen faaliyet gösteriyor” dedi.

Oğlu Ege’yle ilgilendiğini belirten Mercankaya, “Zor günler geçiriyorum. Ege, ablasını çok özlüyor. Sürekli onu soruyor. Her kelebek gördüğünde, ‘Ece sen mi geldin?’ diyor. Biz ise hâlâ otopsiyi bekliyoruz. Yetkililerden yardımcı olmalarını istiyoruz” dedi. (DHA)