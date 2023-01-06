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Edirne’de Yunanistan’a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Yayınlanma: 16:35 - 06 Ocak 2023 Güncellenme:
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Edirne’de Yunanistan’a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında, Yunanistan’a kaçmak isteyen 2 FETÖ/PDY ve 2 PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan jandarma ekiplerinin son 1 haftada emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik faaliyetleri sonucu farklı suçlardan aranan, 6sı yabancı uyruklu 68 kişi yakalandı. (DHA)

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