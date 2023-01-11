Efes Antik Kenti’nin kalbinde iş makineleri çalışıyor

Yüzlerce metre yakınında toprağı kazmanın, ağaç dikmenin bile yasak olduğu İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’nin kalbine, antik tiyatronun karşısına ticari işletmeler, kafeterya ve müze inşaatı için iş makineleri çalışıyor. Arkeologlar, "Turizm, kültürü yutmuş. Her şey rant için" diyerek çalışmalara tepki gösterdi.

Latif SANSÜR

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Yılda ortalama 2 milyon yerli ve yabancı ziyaretçinin gezdiği Efes Antik kentinin ortasına, antik tiyatronun tam karşısında daha önce jandarma noktası olarak kullanılan alana ticari işletmeler, kafeterya ve Yeni Nesil Teknoloji Müzesi için inşaata başlandı.

Yüzlerce metre uzağına yeni ağaç dikilmesine, toprağın kazılmasına bile izin verilmeyen antik kentin kalbindeki inşaat çalışmaları ziyaretçiler, arkeologlar ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel tepki gösterdi. Yılın ilk Meclis toplantısında bilgi veren Sengel, alandaki ağaçların kesilerek 3 bin 500 metrekarelik kapalı alan oluşturulacağı duyumu aldığını söyledi.

“AĞAÇ DİKEN YARGILANIYOR”

2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na göre antik kentin etrafına bir ağaç dahi dikilemediğini, ağaç dikenlerin yargılandığını hatırlatan Sengel, “Sorarım o zaman; Efes'in göbeğine, antik tiyatronun karşısına, jandarmanın çıktığı yere 4 bin metrekarelik boş alana ağaçları da keserek, 321 metrekaresi ticari perakende alanı, 400 metrekaresi kafeterya mıdır, restoran mıdır belli olmayan 3 bin 500 metrekare kapalı alan nasıl yapılır?” dedi.



“TURİZM, KÜLTÜRÜ YÜTMUŞ, HERŞEY RANT İÇİN”

Dünyada Efes'i bilen, Efes Antik Kenti üzerine bilimsel çalışmalar yapan tüm arkeolog ve akademisyenlerin, en çok inşaat çalışması yürütülen alanın altında ne olduğunu merak ettiğini söyleyen arkeologlar; “Bakanlıkta turizm, kültürü yutmuş. Her şey rant için. Yapılan işler çağdaş arkeoloji ve restorasyon anlayışına uygun değil. Bilimsel temelleri zayıf. UNESCO kriterleri gereği gibi takip edilip uygulanmıyor. Eski jandarma karakolunun olduğu yer; dünyada Efes'i bilen ve seven herkesin merakla kazılmasını beklediği kentin kalbinde bir bölüm. Buraya ticari işletme yapılması kabul edilemez. Antik kentlerin hiçbirinde bu olamaz Yapılan bütün işler bağımsız bilim insanlarınca denetlenmeye muhtaç” dedi.