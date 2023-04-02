‘Eğitimde eşitlik’ isteyen öğrencilere rektörden skandal yanıt

Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, sosyal medyadan kendisini etiketleyerek “Yurtlarımızı verin öğrencilere eğitimde eşitsizlik yapmayın” diyen bir sosyal medya kullanıcısına, “Gel sen depremzedeleri yurtlardan çıkar yüreğin yetiyorsa. Kimin çocuğuysan...” yanıtını verdi. Çelik, üslubundan dolayı kendisine tepki gösteren öğrencileri de azarladı. Osman Nuri Çelik daha önce de Atatürk ve muhalefet liderlerine yönelik hakarete varan ifadeleriyle gündeme gelmişti.

Müslüm EVCİ

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Kahramanmaraş’ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından, üniversitelerde uzaktan eğitime geçilerek, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları depremzedelerin kullanımına açılmıştı.

2 gün önce ise tepkilerin ardından YÖK Başkanı Erol Özvar, deprem sonrasında üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş ve, “Üniversiteler 3 Nisan’da açılıyor, isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilecek.” ifadelerini kullanmıştı.

REKTÖRDEN ÖĞRENCİLERE İĞRENÇ CEVAP

Üniversitelerde yüz yüze eğitim tartışmaları devam ederken Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Osman Nuri Çelik, “Konya için Adalet” isimli bir sosyal medya kullanıcısının kendisini etiketleyerek “Yurtlarımızı verin öğrencilere eğitimde eşitsizlik yapmayın” şeklindeki paylaşımına skandal bir cevap verdi. Çelik, “Gel sen depremzedeleri yurtlardan çıkar yüreğin yetiyorsa. Kimin çocuğuysan” ifadelerini kullandı.

Rektörün cevabı üzerine bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sn hocam. Biz zaten demiyoruz depremzedeleri atın. Öyle bir şey söz konusu bile olamaz. Fakat hem depremzedeler hem de öğrenciler mağdur edilmeden bir çözüm bulunmasını istiyoruz” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Rektör Çelik ise, “Çözüm bu işte! Hibrit eğitim devam zorunluluğu yok! İstemezük zihniyetine karşı benim tavrım!” ifadelerini kullandı.

“BU NASIL USLÜB HOCAM”

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise Rektör Osman Nuri Çelik'in üslubuna tepki gösterdi ve “Pardon ?? Nasıl üslup bu hocam… Kimsenin depremzedeleri yurtlardan çıkartmak istediği yok hocam. Ufak bir düzenleme ile dağınık yerleştirilmiş depremzedeler birleştirilerek yer açılabilir” dedi.

Rektör Çelik'in kendisine tepki gösteren bu sosyal medya kullanıcısına da “Gel aç o zaman” yorumunda bulundu.

Rektör Çelik daha sonra “Ben öğrenciyim şu andaki görevim bu. Ama emin olun ki görevim yurtlar olsaydı eğitim için her türlü çalışmayı esirgemeden yapar öğrencilerin kalacak kapasitesini ayarlardım… saygılar” paylaşımda bulunan bir başka öğrenciye ise, “Büyüyünce unutma bu dediklerini!” ifadelerini kullandı.

İKTİDARI ÖVEN PAYLAŞIMLARI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan Rektör Osman Nuri Çelik'in sosyal medya hesabında iktidarın öven çok sayıda paylaşım yaptığı da görülüyor.

ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

2022 yılının Eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilen Osman Nuri Çelik, daha önce de “Hakikaten Atatürk'ü anmak isteyen sinagoga gitsin” sözleri ve muhalefet liderlerine yönelik hakaretlikleriyle gündeme gelmişti.