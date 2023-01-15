Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını İstanbul’da verdi

Emek ve Özgürlük İttifakı, seçim çalışmasının startını İstanbul Kartal'da verdi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır." dedi. Mitingin ardından dağılan kitle slogan atınca polis, müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.

Fırat FISTIK

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Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışındaki üçüncü ittifak, Emek ve Özgürlük İttifakı, seçim çalışmasının startını İstanbul Kartal’da verdi. “Yoksulluğa, savaşa baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim” sloganıyla yapılan mitinge binlerce vatandaş katıldı.

İttifakın bileşenleri HDP, TİP, EHP, TÖP, SMF ve EMEP kendi pankartlarıyla katıldı.

GEZİ DİRENİŞİ ANILDI

Mitingde ilk olarak Gezi direnişinde hayatını kaybedenler ve tutuklananlar anılırken, ittifak temsilcilerinin konuşmalarında şu ifadeler öne çıktı:

“SENİ GÖNDERECEĞİZ AKP”

EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk: Ülkede açlık sınırı var açlık. Ey Erdoğan gücün yetiyorsa açlık sınırını geç. Operasyonu bırak, savaşları bırak. Halkımız dağılmış pazar yerlerinde ezik sebzeleri toplamaya çalışıyor, halkımız fırından ucuza bayat ekmek alabilmek için bekliyor. Yoksulluk bu düzeyde. Seni göndereceğiz AKP.

“ÇANTADA KEKLİK DEĞİLİZ”

EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: Tek adam düzenini, mafya düzenini biz göndereceğiz. Çünkü halk birden büyüktür. Burada dipten gelen bir dalga var. Bize soruyorlar, ‘seçimlerde ne yapacaksınız?' diye. Birinci olarak en geniş toplumsal mutabakatla ortak adayın ortaya çıkması için işe başlıyoruz dedik. Bu sese kulak vermiyorsan çantada keklik değiliz. Eğer inkarcı olunursa Emek ve Özgürlük İttifakı adayını çıkaracak.

“AKP VE MHP İKTİDARININ FİŞİNİ ÇEKECEĞİZ”

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bugün savaşa, yoksulluğa, baskılara dur demek için buradayız. Doğa, hukuk talanına dur demek için buradayız. AKP ve MHP rejimine dur demek için buradayız. Bu daha başlangıç, 82 milyon bu havayı hissedecek. 7 Haziran’daki başarımızı şimdi ülkeyi yönetme hikayesini dönüştüreceğiz. Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır.

“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ VE BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ”

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Niye İstanbul’da başladık? Çünkü bu sömürü iktidarı İstanbul’u faşizmin üssü yapmak istiyor. Ama biz hayır dedik. İstanbul, faşizme karşı dimdik duracak dedik. İşte bunu gösteriyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz.

SMF Barış Kayaoğlu: Zalimin karşısında duranlar merhaba. Dünyayı yeniden kurmak isteyenler herkese merhaba. Sömürü, korku üzerinden iktidarını sürdüren bu iktidarın derdi sermayedir. Kendinden olmayan kim varsa damgalayıp yasaklamak ve ötekileştirmektir. Sermaye partilerine mecbur değiliz.

BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mitingin ardından dağılan kitle slogan atınca polis müdahale etti. Slogan atan gruptan bir kişi gözaltına alındı.

SEÇİM ŞARKISI DA ÇALINDI

Mitingde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim şarkısı da çalındı. Şarkının, söz ve müziği Edirne Cezaevi’nden tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ait. Şarkının adı ise ‘Emekçiyiz Biz’

Şarkının sözleri ise şu şekilde:

“Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Birleştik benzedik nara

Artık kaçacak yer ara

Geliyoruz iktidara

Umuduz, emekçiyiz biz

Biziz yokluktan var eden

Çalışıp çarkı döndüren

Düzenindir süründüren

Direnen emekçiyiz biz

Şafakta çapa vururuz

Gün altında kavruluruz

Efendi değil yoksuluz

Köylüyüz emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Madende bahtımız kara

Açlıktan midemiz yara

Siz sarmasak kimler sara

Madenci emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Ter döker mendil sallarız

Birbirimizi kollarız

Seni ancak biz yollarız

İşçiyiz, emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Dünyayı emekle ördük

Ne yaşadık ne gün gördük

Bir gün değil her gün öldük

Kadınız, emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Zulümler gökleri aştı

İşsizim feleğim şaştı

Kızdırma bak sabrım taştı

Gençliğiz, emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz

Birleştik benzedik nara

Artık kaçacak yer ara

Geliyoruz iktidara

Umuduz, emekçiyiz biz

Kına yolladım yaksana

Şu meydana bir baksana

Buradan bir tek oy yok sana

Biz halkız, emekçiyiz biz”