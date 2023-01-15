Emek ve Özgürlük İttifakı seçim startını İstanbul’da verdi
Emek ve Özgürlük İttifakı, seçim çalışmasının startını İstanbul Kartal'da verdi. Mitingde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır." dedi. Mitingin ardından dağılan kitle slogan atınca polis, müdahale etti, bir kişi gözaltına alındı.
Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı dışındaki üçüncü ittifak, Emek ve Özgürlük İttifakı, seçim çalışmasının startını İstanbul Kartal’da verdi. “Yoksulluğa, savaşa baskılara dur diyelim, birlikte değiştirelim” sloganıyla yapılan mitinge binlerce vatandaş katıldı.
İttifakın bileşenleri HDP, TİP, EHP, TÖP, SMF ve EMEP kendi pankartlarıyla katıldı.
GEZİ DİRENİŞİ ANILDI
Mitingde ilk olarak Gezi direnişinde hayatını kaybedenler ve tutuklananlar anılırken, ittifak temsilcilerinin konuşmalarında şu ifadeler öne çıktı:
“SENİ GÖNDERECEĞİZ AKP”
EHP Genel Başkanı Hakan Öztürk: Ülkede açlık sınırı var açlık. Ey Erdoğan gücün yetiyorsa açlık sınırını geç. Operasyonu bırak, savaşları bırak. Halkımız dağılmış pazar yerlerinde ezik sebzeleri toplamaya çalışıyor, halkımız fırından ucuza bayat ekmek alabilmek için bekliyor. Yoksulluk bu düzeyde. Seni göndereceğiz AKP.
“ÇANTADA KEKLİK DEĞİLİZ”
EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz: Tek adam düzenini, mafya düzenini biz göndereceğiz. Çünkü halk birden büyüktür. Burada dipten gelen bir dalga var. Bize soruyorlar, ‘seçimlerde ne yapacaksınız?' diye. Birinci olarak en geniş toplumsal mutabakatla ortak adayın ortaya çıkması için işe başlıyoruz dedik. Bu sese kulak vermiyorsan çantada keklik değiliz. Eğer inkarcı olunursa Emek ve Özgürlük İttifakı adayını çıkaracak.
“AKP VE MHP İKTİDARININ FİŞİNİ ÇEKECEĞİZ”
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan: Bugün savaşa, yoksulluğa, baskılara dur demek için buradayız. Doğa, hukuk talanına dur demek için buradayız. AKP ve MHP rejimine dur demek için buradayız. Bu daha başlangıç, 82 milyon bu havayı hissedecek. 7 Haziran’daki başarımızı şimdi ülkeyi yönetme hikayesini dönüştüreceğiz. Dostlarımızla birlikte seçimlere damgamızı vuracağız. Bu seçimler AKP ve MHP ittifakının fişini çekeceğimiz bir seçim olacaktır.
“BU DÜZENİ DEĞİŞTİRECEĞİZ VE BU İKTİDARI GÖNDERECEĞİZ”
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar: Niye İstanbul’da başladık? Çünkü bu sömürü iktidarı İstanbul’u faşizmin üssü yapmak istiyor. Ama biz hayır dedik. İstanbul, faşizme karşı dimdik duracak dedik. İşte bunu gösteriyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz ve bu iktidarı göndereceğiz.
SMF Barış Kayaoğlu: Zalimin karşısında duranlar merhaba. Dünyayı yeniden kurmak isteyenler herkese merhaba. Sömürü, korku üzerinden iktidarını sürdüren bu iktidarın derdi sermayedir. Kendinden olmayan kim varsa damgalayıp yasaklamak ve ötekileştirmektir. Sermaye partilerine mecbur değiliz.
BİR KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mitingin ardından dağılan kitle slogan atınca polis müdahale etti. Slogan atan gruptan bir kişi gözaltına alındı.
SEÇİM ŞARKISI DA ÇALINDI
Mitingde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın seçim şarkısı da çalındı. Şarkının, söz ve müziği Edirne Cezaevi’nden tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a ait. Şarkının adı ise ‘Emekçiyiz Biz’
Şarkının sözleri ise şu şekilde:
“Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Birleştik benzedik nara
Artık kaçacak yer ara
Geliyoruz iktidara
Umuduz, emekçiyiz biz
Biziz yokluktan var eden
Çalışıp çarkı döndüren
Düzenindir süründüren
Direnen emekçiyiz biz
Şafakta çapa vururuz
Gün altında kavruluruz
Efendi değil yoksuluz
Köylüyüz emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Madende bahtımız kara
Açlıktan midemiz yara
Siz sarmasak kimler sara
Madenci emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Ter döker mendil sallarız
Birbirimizi kollarız
Seni ancak biz yollarız
İşçiyiz, emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Dünyayı emekle ördük
Ne yaşadık ne gün gördük
Bir gün değil her gün öldük
Kadınız, emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Zulümler gökleri aştı
İşsizim feleğim şaştı
Kızdırma bak sabrım taştı
Gençliğiz, emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz
Birleştik benzedik nara
Artık kaçacak yer ara
Geliyoruz iktidara
Umuduz, emekçiyiz biz
Kına yolladım yaksana
Şu meydana bir baksana
Buradan bir tek oy yok sana
Biz halkız, emekçiyiz biz”