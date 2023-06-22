Emniyetin suç silahları sergisi cephaneliği aratmadı

Mafya tipi yapılanmalar ve bu çetelere silah satan suç örgütlerine yönelik 31 ilde düzenlenen "Kukla" operasyonunun İstanbul ayağında ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Merdiven altı imalathanelerde ele geçirilen 81 silah ve çok sayıda mermi, cephanelikleri aratmadı.

Habip ATAM

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, 2 gün önce 31 ilde önemli bir operasyona imza atılmıştı.

Mafya tipi yapılanan 15 grup ve bu çetelere silah temin eden 31 yapıya yönelik operasyon düzenlenmişti. Operasyonda yakalanması hedeflenen 405 şüpheliden 353’ü gözaltına alınmış, aramalarda 454 silah ve 10 binden fazla mermi ele geçirilmişti.

31 ŞÜPHELİDEN 27’Sİ GÖZALTINDA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurduğu operasyonun İstanbul, Rize, Giresun ve Tekirdağ ayağı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince gerçekleştirildi.

Yasadışı silah üretimi yaptığı iddia edilen 31 şüpheliden 27’si gözaltına alındı. Şüphelilerin merdiven altı imalathanelerde yasa dışı olarak silah ürettiği öne sürüldü.

O SİLAHLAR EMNİYETTE SERGİLENDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 76 tabanca, 1 otomatik tüfek, 4 pompalı tüfek, 84 şarjör ve 276 fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar emniyette sergilendi. Cephaneliği aratmayan sergideki CZ 25 tipi otomatik silah dikkat çekti.

Aynı tip 2 silah, 2016’da Bayrampaşa’da çevik kuvvet ekiplerine yönelik saldırıda kullanılmıştı. Uzmanlar, özellikle bazı terör örgütlerinin bu silahları tercih ettiğini belirtti.

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