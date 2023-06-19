Emniyet’ten Yeşil Sol Partili vekil hakkında suç duyurusu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da eylem yapmak isteyen gruba izin vermeyen polisler için "işgalci" ifadesini kullandığı gerekçesiyle Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında polislere “işgalci” dediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, Türk milletinin huzur ve güvenliği için 7 gün 24 saat görev yapan, başta terör örgütleri olmak üzere suç ve suçluyla mücadeleyi aralıksız sürdüren Türk Polis Teşkilatı’na yönelik “işgalci” hakaretinin asla kabul edilemeyeceği ifade edildi.

Açıklamada, “İstanbul’da yasa dışı gösteri yapmak isteyen gruba izin vermeyen polislerimize işgalci diyen Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.” ifadelerine yer verildi.

SAKİ NE DEMİŞTİ?

İstanbul’da dün yapılması planlanan 9. Trans Onur Yürüyüşü, polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüş öncesi valilikten resmi yasak kararı olmamasına rağmen tüm Taksim’i abluka altına alan polis, ara sokaklarda toplanan LGBTİ+’ları gözaltına aldı.

Yeşil Sol Partili Özgül Saki, gözaltıların ardından yaptığı açıklamada “Bugün Taksim’de yapılması gereken trans onur yürüyüşü, herkesin gördüğü gibi polisin adeta bir işgalci kuvvet gibi Taksim’in her tarafını işgal etmesi nedeniyle Taksim’de yapılamadı. Polis şiddeti gecikmedi. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımızı işkence altında gözaltına aldılar. Bu mücadele trans onur yürüyüşü, LGBTİ’lerin mücadelesi sadece onların mücadelesi değil, her birimizin mücadelesi” dedi.

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