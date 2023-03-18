Erdoğan: En kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz. Gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu. Erdoğan şunları söyledi:

“Çanakkale’yi milletimizin bu topraklarda var olmak için verdiği en zorlu, en kutlu mücadelelerden biri olarak görüyoruz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin 108 sene önce burada yazılan o büyük destanı daima gururla hatırlıyoruz. Çanakkale bizim için sadece iftihar meselesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında bizlere mücadele azmi veren ilham ve güç kaynağıdır.

85 milyonun tamamının Çanakkale’den, şehitlerimizden ecdadımızın sergilediği mücadeleden alacağı çok kıymetli dersler olduğuna inanıyorum. Özellikle deprem ve sel felaketleri ile yüreklerimizin yandığı bu sancılı dönemde Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin hayatını kaybettiği, 11 ilimizde ciddi yıkıma ve acıya yol açan depremin yaralarını ancak bu ruhu dirilterek sarabiliriz.

Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz. Milletimizin depremin ilk anlarından itibaren ortaya koyduğu birlik ve beraberlik tablosu bu konuda bizlere umut ve güven aşılıyor. En büyük gücümüz olan bu seferberlik ruhunun zedelenmesine fırsat vermeden gece gündüz çalışarak en kısa sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracağız.

Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir. Yeter ki fitne ve fesat peşinde olanlara kulak asmayalım.”