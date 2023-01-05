Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir görüşme gerçekleşti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonla görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre iki lider arasındaki görüşmede Suriye meselesi, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ikili ilişkiler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede; Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulması yönünde altyapıyı güçlendirdiklerini ve güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek en kısa sürede yol haritasını tamamlayıp, uygulamaya yönelik somut adımları atmayı hedeflediklerini kaydetti.

TAHIL KORİDORU VE ESİR DEĞİŞİMİ

Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili müzakerelerin olumlu sonuç verdiğine; tahıl koridoru, esir değişimi ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresindeki güvenli bölge girişimlerinde şahit olduklarını hatırlatan Erdoğan, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ilanı ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK/PYD/YPG’nin, Türkiye’nin sınır bölgelerinden özellikle Tel Rıfat ve Münbiç’ten temizlenmesi için artık somut adım atılması gerektiğini vurgulayarak Suriye konusunda somut netice almak için rejimin yapıcı olması ve siyasi süreçte birtakım adımları hayata geçirmesinin gerekli olduğunu kaydetti.

Erdoğan ve Putin, en son üç hafta önce yine telefonla görüşmüştü.