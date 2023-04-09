Erdoğan ‘İmece’ uydusunun fırlatılacağı tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydusu İmece'nin 11 Nisan'da uzaya fırlatılacağını duyurdu. yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip İmece, 11 Nisan'da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Yerli ve milli imkanlarla ürettiğimiz yüksek çözünürlüğe sahip ilk gözlem uydumuz ‘İmece’, 11 Nisan’da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak. Yetişmiş insan kaynağımız, sağladığımız imkanlar ve geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde küresel uzay yarışında var olmayı sürdüreceğiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre; Türkiye’nin uydu teknolojilerinde yurt dışına bağımlılığını azaltacak ‘İmece’ uydusunun uzay yolculuğunda geri sayım başladı.

Dünyanın herhangi bir yerinden hiçbir kısıtlama olmaksızın yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsü çekebilme özelliğine sahip ‘İmece’, 11 Nisan’da uzay taşımacılığı yapan Space X tarafından yörüngesine fırlatılacak.

Uydu, Esenboğa Havalimanı’ndan fırlatmanın gerçekleştirileceği Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’ne gönderildi. TÜBİTAK Uzay tarafından geliştiren ‘İmece’ için 11 Nisan Salı günü Ankara’da bulunan TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü’nde fırlatma töreni düzenlenecek.

ERDCOĞAN VİDEO MESAJIYLA KATILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajıyla katılacağı törende, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise yer istasyonunda bulunacak. Geri sayım ile başlayacak fırlatmanın, Türkiye saati ile yaklaşık 09.50’de gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

‘İmece’, 680 kilometre irtifada güneşe eş zamanlı yörüngede görev yapacak. Coğrafi kısıt olmaksızın dünyanın her yerinden görüntü çekebilecek uydu, hedef tespit ve teşhis, doğal afet, haritalama, tarımsal uygulamalar gibi birçok alanda hizmet verecek. Sivil ve güvenlik amaçlı kullanılabilecek uydunun tasarım görev ömrü 5 yıl olarak planlandı. (DHA)