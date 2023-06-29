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Erdoğan memur maaşlarında düzenleme için tarih verdi

AKP İstanbul Teşkilatı ile bayramlaşma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur maaşı düzenlemesiyle ilgili "Düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclis'in takdirine sunacağız" dedi.

Yayınlanma: 15:52 - 29 Haziran 2023 Güncellenme:
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Erdoğan memur maaşlarında düzenleme için tarih verdi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan AKP İstanbul Teşkilatı ile bayramlaşma törenine video konferansla katıldı.

Erdoğan burada yaptığı konuşmada “Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız.” dedi.

Erdoğan, İsveç’teki Kuran yakma provokasyonuna ilişkin de, “Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz” ifadelerini kullandı.

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AKP Cumhurbaşkanı istanbul
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