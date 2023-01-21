Erdoğan mitinginde ‘Sinan Ateş için adalet’ diye haykıran kadınlara polis müdahale etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partililere seslendiği Bursa Gökdere Meydanı'nda, Sinan Ateş'in yakını oldukları öne sürülen bir grup kadın pankart açarak, "Sinan Ateş için adalet" diye haykırdı. Gruba polis müdahale etti.

Halil ATAŞ

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir dizi toplu açılış için Bursa’ya geldi.

AKRABALARI, SİNAN ATEŞ İÇİN “ADALET” DİYE HAYKIRDI

Erdoğan, Gökdere Meydanı’nda partililere seslendiği sırada, akrabaları oldukları öne sürülen bir gurup kadın, Sinan Ateş pankartı açtı.

‘Sinan Ateş için adalet istiyoruz’ diyen kadınlar, Erdoğan’a “Duyun artık sesimizi” diye haykırdı. Gruba polis müdahale ederek, ellerindeki pankartları aldı.

Sinan Ateş’in yakını oldukları öne sürülen kadınlar ile polis arasında geçen diyalog şöyle;

– Ben 22 gündür uyumuyorum.

– Almayın. (pankartı)

– Sen ne yapıyorsun ya, ne yapıyorsun?

– Adalet falan yok, adalet falan yok.

– Biz 22 gündür uyumuyoruz. Nerede, nerede?

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