Erdoğan’dan engelli öğretmene skandal sözler
Engelli Öğretmen Ataması Töreni'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir engelli öğretmen adayı arasında yaşanan skandal diyalog kameralara yansıdı...
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün MEB Şura Salonu’nda “3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni”ne katıldı.
“SEN PEK ENGELLİYE BENZEMİYORSUN”
Kura çekimi sırasında salonda bulunan bir öğretmen adayıyla diyaloğa geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri ise hayrete düşürdü.
Öğretmen adayını parmağıyla işaret eden ve “Ama sen pek engelliye benzemiyorsun. Engelli misin?” diye soran Erdoğan, kahkaha atan öğretmenden bir numara söylemesini istedi.