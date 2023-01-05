Erdoğan’dan muhalefete ‘teknoloji’ eleştirisi: Zeki Müren de bizi görecek mi?

Partisinin mobil uygulamasını tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vizontele filminden örnek vererek, muhalefet partilerini hedef aldı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen AKP Mobil Uygulama tanıtım toplantısında konuştu. Muhalefet partilerini hedef alan Erdoğan, şunları söyledi:

– Her geçen gün AK Parti ve Cumhur İttifakı ile Altılı Masa denen derme çatma yapı arasındaki vizyon farkı ortaya çıkıyor. İnsanımız, bu aciz ekipten hiçbir fayda gelmeyeceğini çok iyi biliyor. Bunların umutsuz vaka olduğunu anlamıştır.

TEKNOLOJİ ÖZÜRLÜ OLDUKLARINI ORTAYA KOYDULAR

– Vizyon toplantılarına gelmeye tenezzül dahi etmeyen, yabancı ekonomi komiseriyle görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuşlardır. 25-30 yıl öncesinin teknolojisini millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin alasıdır.

İDRAK ETMESİ MÜMKÜN DEĞİL

– Böyle çarpık bakan bir zihniyetin, milli teknoloji hamlemizi, yani TOGG’u, Kızılelma’yı, Anka’yı, Atak’ı, Gökbey’i, milli muharip uçağımızı, MİLGEM projemizi idrak etmesi elbette mümkün değildir. Bunları teknoloji bilgisi, meşhur bir filmimizdeki “Zeki Müren de bizi görecek mi?” sahnesiyle anlatılan o seviyeyi henüz geçmemiştir.

FORMAT ATMALARINI TAVSİYE EDİYORUM

– Siyaset gibi teknolojiyi de çeyrek asır geriden takip eden bu ekibe; kendilerine kapsamlı bir format atmalarını tavsiye ediyorum. Yakında uzay programımızla bunların zihin dünyalarını altüst etmeyi sürdüreceğiz. Başlarını kendi aralarındaki çekişmeden kaldırıp bakabilirlerse bu başarılarımız onlara da ilham kaynağı olabilir. Biz kimsenin ne dediğine bakmadan hizmetimizi milletimize anlatmaya, sunmaya devam edeceğiz.